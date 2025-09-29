Exigen pagar 1.000 euros a un hombre haciéndose pasar por gestores de una web porno en Palencia

La Guardia Civil ha investigado a dos jóvenes de 24 años, de nacionalidades colombiana y dominicana, por extorsionar a un vecino de la Montaña Palentina. Los investigados, que se hacían pasar por gestores de una página web porno, mandaron SMS a la víctima acusándole de amenazar a empleadas de la web y pidiéndole que ingresase casi 1.000 euros a dos cuentas.

El Instituto Armado tuvo conocimiento de estos hechos a mediados de julio de este año, tras interponer la víctima una denuncia en Aguilar de Campoo informando que había recibido un SMS donde se le decía que había estado amenazando a varias empleadas de la web y donde también le pedían realizar dos ingresos por un valor total de casi 1.000 euros a dos cuentas bancarias diferentes.

La investigación, dirigida por agentes del Equipo @, unidad especializada en el esclarecimiento de delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías, permitió identificar a las personas que se encontraban detrás de la extorsión, siendo vecinos de las localidades de Ponferrada (León) y Valencia.

Finalmente, y en colaboración con las Comandancias de León y Valencia, se procedió a la localización e investigación de los dos jóvenes.