Diez llamadas al 112 por el vuelco de una furgoneta en Parquesol: un hombre está herido

Un hombre ha resultado herido este domingo en Valladolid tras volcar la furgoneta que conducía en la calle Enrique Cubero, en el barrio de Parquesol.

El accidente se produjo a las 20.21 horas y ha provocado una gran alarma entre los vecinos, que realizaron hasta diez llamadas al centro coordinador de emergencias 112 de Castilla y León para alertar de lo ocurrido.

El conductor consiguió salir del vehículo por sus propios medios. Testigos explicaron que se encontraba consciente, aunque mareado, y permanecía fuera del vehículo cuando llegaron los equipos de emergencia.

Ambulancias del Sacyl en el accidente de la Enrique Cubero de Valladolid

Al lugar han acudido la Policía Municipal, la Policía Nacional, los Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid y una ambulancia de Emergencias Sanitarias del Sacyl. Los sanitarios prestan ya asistencia sanitaria al herido y evaluarán la necesidad de su traslado a un centro hospitalario.