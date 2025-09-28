Tres accidentes en Segovia en menos de dos horas: varios heridos trasladados al hospital

Segovia ha registrado en las últimas horas tres accidentes de tráfico que han provocado varios heridos, todos trasladados al Hospital General de Segovia.

El primero tuvo lugar a las 14.11 en la carretera de Trescasas, a la salida de Segovia, donde colisionaron dos turismos.

Inicialmente, la llamada de alerta no notificó que hubiera heridos, pero posteriormente se solicitó asistencia para un varón de 35 años, que refería dolor en una pierna. Emergencias Sanitarias del Sacyl envió una ambulancia y el afectado fue trasladado al Hospital General de Segovia.

El segundo de los accidentes tuvo lugar a las 15:44 horas, cuando se produjo la caída de una moto en la plaza de Santa Eulalia. El motorista, un joven de unos 20 años, permanecía consciente, según apunta el 112 de Castilla y León.

Al lugar acudieron la Policía Local, Policía Nacional y Emergencias Sanitarias del Sacyl, quienes lo trasladaron al hospital.

El tercer accidente ocurrió a las 16:18 en la calle San Gabriel, en la rotonda del cruce con camino de la Presa.

Otro motorista, de 22 años, resultó herido en un pie. Se avisó de nuevo a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que atendieron al herido y lo trasladaron al Hospital General de Segovia.