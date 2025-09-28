Nuevo episodio de amenazas y detonaciones en la zona sur de Ávila: la Policía refuerza la vigilancia

Unidades especializadas del GOR y una unidad de refuerzo UPR de Salamanca establecerán un dispositivo especial en la zona sur PN

Susto de nuevo en la zona sur de la ciudad de Ávila. La Policía Nacional ha informado de que en la tarde de este pasado sábado se recibieron varias llamadas en el CIMAC alertando de un episodio de amenazas y detonaciones en la zona.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas, aunque no se registraron heridos, según informan fuentes de la subdelegación a este medio.

Con el objetivo de prevenir nuevos incidentes como los que ya ocurrieron en agosto, se ha establecido un dispositivo especial en el área afectada con la intervención de unidades especializadas del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) desplazada desde Salamanca.

Tras unos momentos de tensión, con un joven encaramado sobre el techo y otros mostrando una actitud amenazante, con empujones y agarrones, poco tiempo después, los testigos escucharon sirenas de la policía que silenciaron los gritos y que dieron paso de nuevo aparentemente a la calma.

Este suceso se produce apenas un mes y una semana después del terrible 21 de agosto, cuando una disputa entre clanes en Ávila terminó con la muerte de un hombre y otros tres heridos por arma blanca y arma de fuego.

Aquellas tres personas, tras permanecer ingresadas en hospitales de Ávila y Valladolid, ingresaron posteriormente en prisión en diferentes fechas conforme fueron recibiendo el alta médica.