Amenaza a varias personas con un machete durante las fiestas de un pueblo de Palencia: un joven investigado

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un joven por exhibir un machete en las fiestas patronales del municipio palentino de Villalobón. En concreto, el joven ha sido investigado como supuesto autor de los delitos de tenencia ilícita de armas y desórdenes públicos.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado jueves 14 de agosto, cuando se recibió un aviso en el que se alertaba de la presencia de dos jóvenes con un machete de grandes dimensiones que estaban increpando a varias personas durante las fiestas patronales de Villalobón.

Al lugar acudió inmediatamente una patrulla de la Guardia Civil que, tras comprobar que no había heridos, se entrevistó con varios testigos e inició una búsqueda por los alrededores, localizando a dos jóvenes que coincidían con la descripción facilitada por los testigos.

Tras comprobar que no portasen armas, realizaron una comprobación por las inmediaciones, localizando un machete escondido entre el mobiliario urbano. Seguidamente esta arma quedó aprehendida, siendo informado el portador de la misma que iba a ser investigado por un delito de tenencia ilícita de armas y otro de desórdenes públicos.