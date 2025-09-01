Varias agresiones, peleas de menores y conductores ebrios: las fiestas de Palencia arrancan empañadas

El primer fin de semana de las fiestas de San Antolín en Palencia se ha saldado con numerosas actuaciones de la Policía Local, que tuvo que intervenir en casos de agresiones, peleas, delitos vinculados al consumo de alcohol y drogas, así como en un accidente de tráfico.

El viernes 29, a las 21:02 horas, una patrulla acudió a la calle Francisco Reinoso tras recibir un aviso del 1-1-2 por la agresión a una mujer de 78 años.

La víctima fue trasladada al hospital Río Carrión, mientras que la supuesta autora, identificada por la agredida, no se encontraba en el lugar y permanece pendiente de localización.

Ya en la madrugada del sábado 30, a las 6:59 horas, los agentes apoyaron a los servicios sanitarios en la calle Empedrada, donde un ciudadano mostró una actitud violenta y se negó a identificarse.

Fue trasladado a comisaría y denunciado por resistencia y tenencia de drogas. Poco después, a las 8:55 horas, se registró otra intervención en la calle Felipe Prieto tras la agresión a un joven de 27 años, cuyos atacantes huyeron.

Ese mismo día, a las 9:16 horas, un conductor de un vehículo de movilidad personal (VMP), de 19 años y en situación irregular en España, dio positivo tanto en alcohol como en varias drogas (cocaína, THC y anfetaminas). El vehículo fue retirado y el joven citado en la unidad de extranjería.

El domingo 31 también estuvo marcado por varios incidentes. A las 18:36 horas, en la calle Balmes, una pelea entre varias personas se saldó con dos mujeres de 31 y 32 años lesionadas, que denunciaron haber sido agredidas por un hombre de 45 y una mujer de 37.

Los presuntos agresores, localizados en la calle Guzmán el Bueno, además causaron daños en un vehículo estacionado. Más tarde, a las 22:36 horas, la Policía intervino en una pelea entre dos menores de 13 y 15 años en el recinto ferial. Ambas fueron identificadas y entregadas a sus padres.