VÍDEO | Desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína y a robos con violencia e intimidación en León

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo organizado dedicado al tráfico y distribución de cocaína y marihuana en la ciudad de León y a la comisión de robos con violencia e intimidación.

El desarrollo de la investigación condujo a la detención de tres personas, dos hombres y una mujer, practicando diversas entradas y registros en viviendas y lugares cerrados, procediendo a la aprehensión de varias sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos móviles y tarjetas de telefonía.

También una gran variedad de objetos propios de estas tipologías delictivas como son las balanzas de precisión tanitas para el pesaje previo al menudeo de la sustancia estupefaciente aprehendidas en los puntos de venta, desactivándose tres puntos de venta de drogas en los tres domicilios registrados.

Además, se ha esclarecido un delito de robo con violencia e intimidación y un delito de lesiones dado que, los detenidos tenían métodos violentos para el control de sus actividades o para el cobro de deudas. Este grupo criminal utilizaba uno de los domicilios como guardería de la sustancia, donde el principal cabecilla vendía o suministraba a sus subalternos para que estos la menudearan en la calle a los clientes finales.

Resultado de la operación

La explotación de esta operación, arroja unos resultados de, además de las personas detenidas, el decomiso de unos 1.000 gramos de cocaína, sustancia que se encontraba en diferentes paquetes, desde parte de un paquete típico de kilo, a pequeñas dosis de sustancia preparadas para su venta, 7.000 euros en billetes de diferente valor facial, una pistola simulada y evidencias probatorias de delitos de robo con violencia.

Este grupo criminal siempre ha estado activo en el tráfico de cocaína en León como constatan sus antecedentes. Tras meses de investigación, en la mañana del martes, día 11 de noviembre, se estableció un importante dispositivo policial con el apoyo de la Usecic y Unidades Caninas de la Comandancia de León para efectuar la detención de los integrantes de este grupo y la realización de diferentes entradas y registros.

La investigación continúa abierta por si pudiera haber más personas relacionadas con el hecho delictivo y no se descartan nuevas detenciones. Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de León.