Condenada a 20 años de prisión una auxiliar de enfermería por asesinar a una anciana en una residencia de León

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado este jueves la condena de 20 años de prisión, por un delito de asesinato alevoso consumado, a Silvia V. R., la auxiliar de enfermería acusada de agredir a una anciana de 98 años y posteriormente administrarle varias dosis de insulina con intención de causarle la muerte el 17 de agosto de 2022 en la Residencia Virgen del Camino de León.

El Alto Tribunal autonómico ha desestimado así, de forma parcial, el recurso presentado por la defensa de la condenada y ha asegurado que no está demostrado que se haya vulnerado el derecho fundamental "a la tutela judicial efectiva derivada de que no se le tomó declaración por el delito de asesinato".

Además, ha añadido que los hechos han quedado probados y ha explicado que tampoco se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia. También ha desestimado el recurso del Ministerio Fiscal, que reclamaba la prisión permanente revisable, por lo que ha ratificado la condena de 20 años de prisión.

La sentencia sí ha estimado la parte referente a la indemnización a los herederos de la fallecida, que finalmente queda en 5.175 euros por las lesiones causadas y se imponen las costas. Finalmente ha recordado que contra esta sentencia cabe recurso de casación que debe presentarse en un plazo de cinco días.

Los hechos

El pasado 13 de mayo, el jurado popular declaró culpable de asesinato a la auxiliar de enfermería acusada de administrar varias dosis de insulina a la anciana fallecida, con intención de causarle la muerte, cosa que ocurrió días después, en la residencia de León donde trabajaba.

Además, la vio culpable de un delito de lesiones que habría tenido lugar poco antes de inyectarle a la mujer -que padecía demencia avanzada- la sustancia que acabaría con su vida pocos días después.

Con una mayoría de ocho votos frente a uno, el veredicto consideró probado que la mujer, antes de terminar su turno y después de propinar varios golpes en la cabeza y zarandear a la víctima cuando tenía que acostarla tras la cena -cosa que ven demostrada por unanimidad-, accedió al cuarto de enfermería y cogió el bolígrafo de insulina para, posteriormente, administrarle las dosis que acabaron provocándole la muerte.