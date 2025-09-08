La Juventud Comunista denuncia una “grave agresión fascista” a un militante en León

Desde la Juventud Comunista de Castilla y León han denunciado la “grave agresión” sufrida por uno de sus militantes en la ciudad de León durante la noche del pasado 6 de septiembre.

Según su comunicado, los hechos se produjeron en el contexto de la previa del partido entre la Cultural Leonesa y el Leganés, ambos, aseguran, con presencia de grupos ultras en sus gradas.

La organización explica que el joven se encontraba acompañado de un amigo cuando un grupo de más de 15 personas, que llevaba tiempo merodeando por la zona, se acercó a ellos con amenazas, provocaciones y gritos de “Heil Hitler”.

Acto seguido, comenzaron a lanzar botellines de cerveza antes de abalanzarse sobre el militante, al que propinaron golpes en la cabeza.

El ataque se detuvo únicamente cuando varias personas que estaban en un bar cercano se acercaron, lo que provocó la huida del grupo agresor.

“No es un hecho aislado”

La Juventud Comunista enmarca lo sucedido en una “escalada preocupante” de agresiones de carácter fascista que, según denuncia, se han repetido en distintas ciudades de Castilla y León durante el último año.

Aseguran que la proliferación y legitimación de discursos de odio “alentados y blanqueados desde tribunas institucionales, mediáticas y políticas” está generando un clima de impunidad para la violencia organizada de grupúsculos ultras.

Desde la organización juvenil también remarcan que la respuesta no puede limitarse a denuncias individuales ni a “actuaciones institucionales que rara vez llegan y que, cuando lo hacen, se convierten en un mero lavado de cara”.

Frente a ello, llaman a “la organización de los trabajadores y la construcción de espacios colectivos que permitan no solo frenar las agresiones, sino también el sistema que las ampara”.