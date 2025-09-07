Kira Miró deja su huella en el Festival de Cine de Astorga: recibe el Premio de Honor en una gala muy especial

El 28º Festival de Cine de Astorga celebró anoche su clausura con una gala muy especial que llenó por completo el teatro y reafirmó su posición como un referente del cine en Castilla y León.

El evento, marcado por la magia, la emoción y el compromiso con la cultura, rindió homenaje al talento emergente y consolidado del cine español en el que la actriz Kira Miró recibió el Premio de Honor.

El palmarés del festival reconoció la excelencia en diversas categorías. El Primer Premio fue para Un día perfecto, de Mariela Artiles Merino. El Segundo Premio lo obtuvo Donde se quejan los pinos, de Ed Antoja, mientras que el Tercer Premio - Especial del Público fue para Sexo a los 70, de Vanesa Romero.

En las categorías de interpretación, Nacho Sánchez se llevó el premio al Mejor Actor por su papel en Una cabeza en la pared, y Lola Casamayor fue reconocida como Mejor Actriz por su trabajo en Un día perfecto. La Mejor Interpretación Novel fue un premio ex aequo para Diego García e Iker Ruiz por su actuación en Pipiolos.

El talento técnico también fue celebrado. El premio al Mejor Guion fue para Cristian Beteta por Ángulo muerto, la Mejor Fotografía para Alejandro Buera por Una cabeza en la pared, y la Mejor Banda Sonora para Manu García por Vinilo. En las categorías de género, la Mejor Comedia fue Te debo una, de Santi Capuz y Diego Jiménez, y el Mejor Documental fue A tarea, de Alfonso O’Donnell. La Mejor Animación fue para El corto de Rubén, de José María Fernández de Vega.

Además, el festival premió el talento local y regional. Alfonso Ordóñez se alzó con el premio Local/Provincial por 9 mujeres (En el bosque lácteo), y Alicia Van Assche recibió el galardón al Mejor Cortometraje de Castilla y León por Yo, mi, me, conmigo. Por su compromiso social, La silla, de Clara García y Mariano Reinaldos, fue reconocida con los premios de Jóvenes Realizadores y Valores Sociales.

El momento más especial de la velada fue la entrega del Premio de Honor a Kira Miró. La actriz emocionó al público con sus palabras, llenando de luz una gala que, según los asistentes, "quedará grabada en la memoria colectiva del festival".