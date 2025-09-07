Se buscan vecinos en un pueblo de León: un lugar "lleno de vida", ideal para emprender

Buenas noticias para quienes buscan mudarse al mundo rural para crear un nuevo proyecto de vida con la conciliación, la tranquilidad, la estabilidad económica y la calidad de vida como principales protagonistas.

Un pueblo de León busca vecinos con el fin de reactivar su economía y frenar el tan sonado problema de la despoblación. Y lo hace a través de Holapueblo, la plataforma impulsada por el Grupo Red Eléctrica, AlmaNatura e Ikea, para conectar a personas interesadas en vivir en el medio rural y con ganas de emprender, con pueblos con viviendas baratas y grandes oportunidades laborales.

Este, precisamente, es el caso de Cacabelos, uno de los municipios que forman parte de la quinta edición de esta iniciativa y trabaja activamente en atraer nuevos vecinos.

Ubicado en el noroeste de la provincia de León, en la comarca de El Bierzo y, en concreto, en el valle de la Olla, cuenta con 4.874 habitantes y dispone de todo lo necesario para llevar una vida cómoda, tranquila y de calidad, alejada del ritmo frenético que marcan el día a día de las ciudades.

Comprende las pedanías Quilós, Villabuena – San Clemente, Arborbuena y Pieros, y es considerado "un valle lleno de vida" y rodeado de montañas, que destaca por sus terrenos de regadío y extensos viñedos, ubicados en un entorno húmedo con un clima moderado durante todo el año.

“Cacabelos tiene mucha vida y lo dice todo el mundo, es algo que destaca en comparación a otros pueblos de la zona. Hay buen ambiente, tiene gente joven y un porcentaje alto de la juventud quiere quedarse a vivir", destacan desde el Ayuntamiento. Si bien, esto no es todo lo que ofrece este bello municipio leonés.

Oportunidades de emprendimiento

Según recoge Holapueblo, los viñedos, la oferta cultural, el patrimonio natural y turístico, y el sector gastronómico, son los principales motores económicos de este municipio y desde el Consistorio afirman que cualquier emprendimiento basado en estos recursos podría aportar un gran valor al territorio.

Además, ha detectado otras muchas áreas de oportunidad de emprendimiento en el pueblo. Desde proyectos de motocross enduro para jóvenes, hasta proyectos relacionados con el turismo gastronómico y actividades para personas mayores.

Imagen de una de las principales calles de Cacabelos (León) Hola Pueblo

Del mismo modo, advierten de que hay oferta privada de terrenos para instalar huertos familiares y que también podría haber relevo generacional en la producción, transformación y comercialización de productos de renombre con Denominación de Origen como el pimiento, la pera y la manzana.

Pero no solo eso. El Ayuntamiento también está en proceso de realizar nuevas ordenanzas para impulsar el emprendimiento, está organizando para el próximo año una feria de emprendimiento, y ofrece a sus vecinos una sala de coworking privado.

Sanidad, Educación, Cultura y Deporte

Más allá de lo laboral, cabe destacar que Cacabelos cuenta con todos los servicios necesarios.

Atendiendo a las comunicaciones, destaca su conexión por carretera, con una distancia de 15 minutos a Ponferrada y algo más de una hora a León, y su línea de cuatro autobuses que hacen la ruta Ponferrada-Villafranca diariamente.

Del mismo modo, el pueblo dispone de fibra óptica en todo su territorio e incluso de wifi gratuito en la biblioteca municipal.

En relación al sector sanitario, Cacabelos cuenta con un consultorio médico con urgencias, pediatría, matrona, médicos de cabecera y ambulancia; un centro de salud con servicio 24 horas a tan solo seis minutos; y dos farmacias, una con servicio de guardia.

Y a nivel educativo, con una guardería, un colegio de Infantil y Primaria y un instituto con Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Además, en Quilós hay un Colegio Rural Agrupado (CRA) y una escuela de Infantil y Primaria.

A todo ello se suma una oferta cultural y deportiva de gran calidad, desarrollada en sus diferentes instalaciones. Y es que, en Cacabelos hay un pabellón con vestuarios en el que se imparten clases de baloncesto, fútbol sala y artes marciales, pistas de pádel, un recinto de skate, piscinas municipales, campo de fútbol 11 de fútbol 7 y unas pistas de tenis en proyecto.

También se puede encontrar una biblioteca, un centro de participación ciudadana asociado a la Escuela de Idiomas, una casa de cultura vinculada a la Escuela Municipal de Música, un recinto ferial para actuaciones, ferias, etc.; y hasta un Museo Arqueológico.

Diferentes espacios donde, además, se imparten actividades de memoria, talleres de bolillos, clases de inglés y de música, y un sinfín de deportes, entre otras propuestas.

Otros servicios

Cacabelos también destaca por sus negocios. Y es que, en sus calles y plazas se pueden encontrar dos supermercados grandes de Eroski y Día, un mercado de abastos con frutería, panadería y varios bares, un ultramarinos, una pescadería, una carnicería y cuatro pastelerías.

También tres residencias de ancianos, sucursales bancarias de Sabadell, Santander, BBVA, La Caixa y Abanca; una gasolinera a la entrada del pueblo, oficina de correos y varios puntos de recogida de paquetes, además de tiendas de ropa, una zapatería, una ferretería, herbolario e incluso cuatro peluquerías.

Un sinfín de alternativas que permiten a los vecinos no tener que salir del pueblo para absolutamente nada.

Patrimonio

Tampoco pasa inadvertido el enclave único en el que se sitúa Cacabelos. Un pueblo que, si por algo llama la atención del visitante, eso es por su gran patrimonio histórico, cultural, natural y arquitectónico.

Destaca el yacimiento arqueológico de Castro Ventosa desde donde se pueden contemplar vistas panorámicas de El Bierzo, las ruinas romanas de La Edrada y diferentes rutas de senderismo con el Camino de Santiago como protagonista.

Iglesia de Santa María de Cacabelos (León) Ayuntamiento de Cacabelos

La Iglesia de Santa María del siglo XVIII, el Palacio de los García-Herrera del siglo XVI y las casas señoriales que muestran la arquitectura tradicional berciana, son otros de sus principales puntos turísticos.

Sin duda, una opción perfecta para desarrollar un proyecto de vida inigualable. "Estamos abiertos a gente que se enamore del pueblo, emprendedora y con ganas de poder crear y soñar que algo bueno puede hacerse aquí.”