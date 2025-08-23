El Festival de Verano ‘León, Cuna del Parlamentarismo’ llevará diez espectáculos gratuitos de circo contemporáneo a la ciudad

La ciudad de León se prepara para llenar sus calles de circo contemporáneo con una nueva edición del Festival de Verano León, Cuna del Parlamentarismo.

Entre el 26 y el 31 de agosto, el público podrá disfrutar de diez propuestas gratuitas de compañías nacionales e internacionales que mostrarán la evolución del circo tradicional hacia un formato más artístico y narrativo, cargado de humor, acrobacias y música en directo.

El ciclo, impulsado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, convertirá espacios como El Palacín, la avenida Ordoño II, la calle Legión VII y la antigua estación de RENFE en escenarios abiertos para todos los públicos.

La programación arranca el martes 26 de agosto a las 19:00 horas en El Palacín con la obra Ni más ni menos de la compañía Las Pituister (Burgos), una propuesta que aborda las desigualdades entre hombres y mujeres desde el humor y la sátira.

El miércoles 27, a la misma hora, la avenida Ordoño II se transformará en un puerto improvisado para recibir a Big Fish, de Cirque Au Carré (Francia).

El jueves 28 será el turno de una jornada doble: Pilots, de La Finestra Nou Circ (Valencia), arrancará a las 19:00 horas en El Palacín y recorrerá de forma itinerante la ciudad hasta la antigua estación de RENFE. Allí mismo, a las 20:00 horas, De Tal Palo presentará Fisgoneo, un espectáculo a todo ritmo con malabares, acrobacias y clown.

El festival continuará hasta el domingo 31 de agosto con propuestas que van desde la poesía visual del circo portugués de Teatro Só hasta el humor de Zirko Txosco (Galicia–País Vasco), pasando por compañías internacionales de Francia, Portugal, Brasil o Bélgica.

La clausura llegará de la mano de la aragonesa Nostraxladamus, que presentará Rumbo Latòli en la antigua estación de RENFE, un espectáculo multidisciplinar con funambulismo, acrobacias aéreas y música en directo.