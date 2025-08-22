Investigan a un hombre por provocar un incendio forestal en un municipio de León mientras estaba cosechando

La Guardia Civil investigando el origen de uno de los incendios

La patrulla del Seprona de la Guardia Civil de León ha investigado este viernes a un hombre de 59 años como presunto autor de un incendio forestal producido el pasado 31 de julio en el Paraje de Foncabada, entre las localidades de Villamizar y Villamartín de Don Sancho, perteneciente al término municipal de Villamol.

Le investigan por una imprudencia grave cometida mientras estaba cosechando, sin cumplir las normas establecidas que regulan el uso del fuego y se establecer medidas preventivas para la lucha contra incendios forestales.

El incendio se propagó por los terrenos de los municipios de Villamol, Villaselán y Santa María del Monte de Cea, afectando a un total de 12,76 hectáreas de arbolado, pasto y fincas de cereal de otros particulares.

Ese mismo día, logró ser extinguido y participaron en su extinción dos camiones motobombas, dos cuadrillas elif, un helicóptero, dos brigadas de tierra, cinco agentes forestales y dos guardias civiles del puesto de Sahagún de Campos.

Las diligencias serán remitidas al Juzgado de Guardia de los de Sahagún de Campos y Fiscalía de Medio Ambiente de León.