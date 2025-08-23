Los incendios de León avanzan hacia la mejoría: cuatro fuegos en nivel 2 y buenas previsiones

La provincia de León continúa en vilo ante la persistencia de los incendios forestales. Sin embargo, la buena noticia es que "avanzan hacia la mejoría", como ha señalado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego.

Según el último informe de la Consejería de Medio Ambiente, hay cuatro focos activos con un nivel de riesgo 2 (IGR 2) que amenazan a varias poblaciones, mientras los equipos de extinción trabajan sin descanso para contener las llamas.

El incendio de Yeres/Llamas de Cabrera mantiene estable su perímetro en el sector de Yeres, pero en Llamas de Cabrera se esperan reproducciones a lo largo del día. A pesar de una noche tranquila, los equipos permanecen en sus posiciones para tareas de liquidación y vigilancia activa.

Por su parte, los incendios de Fasgar (Murias de Paredes) e Igüeña están bajo una dirección técnica unificada por su proximidad. Las reproducciones en las colinas están siendo contenidas, pero el fuego avanza hacia el norte, amenazando Fasgar y Vegapujín. Las labores se ven dificultadas por el fuerte viento del suroeste, que se espera que aumente su intensidad durante la tarde.

En la zona de Anllares/Susañe/Valdeprado, el frente activo avanza hacia Trascastro y Asturias, afectando una zona de pinar en Argayo. Los medios aéreos y terrestres se han desplegado para tratar de contener su avance.

El incendio de Gestoso, aunque con riesgo para las poblaciones, ha tenido una noche tranquila. Las pequeñas reactivaciones han sido controladas y se prevé que el perímetro siga estable, con los trabajos del día centrados en la vigilancia y el control de puntos calientes.

Focos estabilizados

Afortunadamente, el fuego de Paradiña tiene el perímetro estabilizado y está bajo vigilancia activa. Lo mismo ocurre en Molezuelas de la Carballeda/Castrocalbón, donde los equipos se dedican a la vigilancia y al control de los puntos calientes.

En la zona de Barniedo (Boca de Huérgano) y Cardaño (Velilla del Río Carrión), solo el incendio de Mazobre en Palencia sigue activo con un frente de llama. El resto del perímetro en León está sin fuego activo y se mantiene la previsión favorable si no se presentan condiciones meteorológicas adversas.

Telecomunicaciones restablecidas

Además, el subdelegado de Gobierno en León, Héctor Alaiz, informó este sábado en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopia) de la completa recuperación del servicio de telecomunicaciones en el Valle de Fornela y en el municipio de Boca de Huérgano, unas zonas que habían resultado afectadas en los últimos días a consecuencia de los incendios forestales.

En el caso del Valle de Fornela, técnicos de Telefónica pudieron acceder a la zona en la tarde de ayer para llevar a cabo las labores necesarias de reparación y reposición de la línea, en una operación que contó con el acompañamiento y apoyo de la Guardia Civil para garantizar la seguridad de los trabajos.

Esta actuación era prioritaria no solo para que los vecinos puedan mantener las comunicaciones, sino también para que el equipo de extinción de incendios pueda trabajar de manera óptima y coordinada con la dirección del mismo.

También en Boca de Huérgano, la actuación coordinada de los equipos técnicos permitió restablecer la cobertura y asegurar la conectividad de los vecinos.