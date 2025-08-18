Investigado un hombre de 69 años por causar un incendio en León que obligó a desalojar a 60 vecinos

Agente de la Guardia Civil durante la investigación del suceso

Un varón de 69 años, vecino de Ponferrada, ha sido investigado por su presunta implicación en el incendio forestal declarado el pasado 10 de agosto en el término municipal leonés de Castropodame.

El suceso obligó al desalojo de 60 personas y movilizó a medios terrestres y aéreos durante casi 24 horas.

Según ha informado la Guardia Civil, el fuego comenzó a las 11:54 horas del día 10 en las inmediaciones de las localidades de Almázcara y Villaverde de los Cestos.

Las pesquisas del SEPRONA y la PACPRONA apuntan a que el hombre habría iniciado las llamas de forma imprudente y grave al emplear fuego para limpiar maleza.

Un incendio con consecuencias graves

El incendio alcanzó una magnitud de 130 hectáreas de monte bajo, matorral y zonas de cultivo, y llegó a activarse el Nivel 2 de emergencia por su proximidad a zonas habitadas.

De hecho, 60 personas tuvieron que ser desalojadas de 20 chalets adosados en Almázcara, cuyos cerramientos exteriores y jardines resultaron dañados. Aún se está valorando el alcance económico total de los daños.

El fuego también obligó a cortar la carretera N-VI durante casi cuatro horas, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 370 y 380, y afectó al tráfico ferroviario entre León y Ponferrada, con tres trenes interrumpidos durante aproximadamente tres horas.

Durante las labores de extinción resultaron heridas dos personas con quemaduras leves: un brigadista y un vecino que colaboraba en las tareas de control del fuego.

En el operativo participaron agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, medios aéreos y patrullas de la Guardia Civil.

Las diligencias policiales han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Ponferrada junto con la persona investigada.