Dos heridos en un accidente en la A-66 cuando varios coches intentaban huir del fuego en Ardón
Más de 90 llamadas alertaron de la cercanía de las llamas a la autovía, donde varios vehículos dieron la vuelta antes de la colisión.
Vecinos de El Acebo se niegan a abandonar su pueblo acechado por el fuego: "Nadie nos ayuda, trabajamos casi a puñetazos"
El incendio forestal que afecta a la zona de Ardón, en la provincia de León, ha provocado esta tarde una situación de peligro en la A-66, donde varios vehículos intentaban dar la vuelta en plena autovía al encontrarse con las llamas muy cerca de la vía.
A las 18:11 horas, el servicio de emergencias 112 recibió el aviso de un accidente por colisión entre dos turismos en el punto kilométrico 166, en sentido León.
Como consecuencia del impacto, una mujer de unos 30 años y un varón de 21 han resultado heridos de carácter leve.
El accidente se ha producido justo cuando varios conductores, alarmados por la cercanía del fuego, realizaban maniobras peligrosas para abandonar la zona.
Según fuentes del 1-1-2, se han recibido más de 90 llamadas alertando de la presencia del incendio muy próximo a la autovía.
Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, equipos sanitarios de Sacyl y efectivos del Centro Coordinador de Emergencias, Bomberos y personal de Medio Ambiente, que ya estaban activados por el incendio forestal en curso.