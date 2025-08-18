Castilla y León rechaza solicitar el nivel 3 y ceder la gestión del operativo: “No son más medios, solo reportar a Marlaska"

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido de nuevo este lunes la eficacia del operativo autonómico contra incendios y rechaza la necesidad de declarar el nivel 3 de emergencias, al considerar que no aportaría más medios sobre el terreno.

Carriedo insiste en que el operativo "es eficaz" cuando las condiciones meteorológicas lo permiten y por eso ha rechazado solicitar el Índice de Gravedad (IGR) 3 porque no supondría la llegada de más medios y únicamente supondría que la información llegara al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Carriedo ha realizado estas declaraciones tras la reunión de trabajo que mantuvo el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con su Ejecutivo para hacer seguimiento de la situación de los incendios que afectan a la Comunidad y donde se ha confirmado un plan de 100 millones de euros para la reconstrucción.

“El operativo que tenemos en Castilla y León lo calificamos como el mejor de España, con los mejores técnicos y profesionales”, afirma Carriedo. No obstante, admite que en situaciones de gran complejidad pueden resultar oportunos más medios del Ejército, “sobre todo en labores logísticas, de vigilancia y de disuasión ante posibles nuevos incendios”.

Carriedo subraya que el dispositivo de la Comunidad, integrado por unos 5.000 profesionales —1.500 por turno—, funciona con gran capacidad cuando las condiciones meteorológicas lo permiten, aunque reconoció que algunos de los fuegos actuales están “fuera de la capacidad de extinción del ser humano” por su magnitud y circunstancias.

El portavoz confirma que ya se han solicitado algunos refuerzos al Gobierno central. Entre ellos, destaca la incorporación de dos helicópteros de gran capacidad tipo Chinook, con depósitos de 7.500 litros de agua procedentes de Países Bajos, destinados a apoyar las labores de extinción. Ayer llegaron otros dos desde Italia.

Carriedo explica que la evolución de los fuegos depende en gran medida de las condiciones meteorológicas: “Cuando las circunstancias lo permiten, los avances son palpables y se comprueban sobre el terreno. Sin embargo, hay determinados incendios que están fuera de la capacidad del ser humano para extinguirlos por su virulencia y extensión”.

Debate sobre el nivel 3

Respecto a las críticas que reclaman elevar al nivel 3 el operativo, Carriedo insistió en que la decisión corresponde a los técnicos y que un cambio en la catalogación no supondría disponer de más recursos. “El nivel 3 no aporta más medios. El equipo de técnicos sería exactamente el mismo. Lo único que cambia es que pasarían a reportar directamente al ministro Marlaska. Pero lo importante es que los operativos trabajen y se eviten nuevos incendios”, explicó.

Preguntado por las manifestaciones y las posibles responsabilidades políticas derivadas de la gestión de los incendios, el portavoz afirmó que “nosotros estamos plenamente preocupados por la extinción de los incendios. Ese es el objetivo que guía toda nuestra acción en estos momentos, aunque respetamos cualquier tipo de manifestación que se haga”.

Hay que recordar que la situación de emergencia a nivel 3 supondría ceder la gestión al Gobierno central, porque "es muy evidente" que "no se pondrían a disposición más medios" de extinción y "lo que cambiaría es que reportarían al ministro Marlaska".

La Junta ha reclamado refuerzos al Gobierno, especialmente en tareas de logística, vigilancia y prevención de incendios intencionados. Hasta el momento, aún no se han recibido dichos apoyos, ha insistido.

Mejores técnicos

El portavoz insistió en que Castilla y León cuenta con “los mejores técnicos e ingenieros forestales de España”, pero consideró necesario un mayor respaldo logístico del Gobierno central. Entre las funciones encomendadas al Ejército, señaló la vigilancia y disuasión de incendios intencionados, así como el apoyo en tareas logísticas. Como ejemplo, citó el incendio de Navasfrías (Salamanca), donde existen indicios de que fue provocado.

El portavoz de la Junta apeló a la unidad institucional y advirtió contra la utilización política de la tragedia: “La gestión de estos incendios debe ser considerada un asunto de Estado. Lo importante es coordinar esfuerzos y encontrar soluciones, no abrir espacios de confrontación política”.

Desalojados

En la mañana de este lunes son en torno a 5.300 personas de 76 localidades de Castilla y León continúan desalojadas como consecuencia de la oleada de incendios que asola la Comunidad desde el pasado fin de semana y que, solo durante los últimos siete días, ha sumado 200 fuegos.

Carriedo ha cifrado además en 140 las localidades desalojadas a lo largo de los últimos días por la cercanía del fuego, aunque los habitantes de casi la mitad han podido regresar ya a sus casas, y pidió precisamente a los vecinos de los municipios cercanos al fuego.