Convierte su negocio en el gran 'museo' de la monarquía española: "Me ha supuesto problemas"

El municipio leonés de Ponferrada alberga el considerado "salón más monárquico de España". Se trata de Ponferrada Park, una sala para eventos de 1.000 metros cuadrados, ubicada en el número 4 de la calle Padre Santalla, que desde el primer momento ha sido concebida como el gran 'museo' de la Familia Real española.

El motivo no es otro que el hecho de que la decoración del salón, de estilo neoclásico, esté encabezada por retratos de cada uno de sus miembros, desde la época del Rey Juan de Borbón, hasta la actualidad con la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Para entender dónde y cómo surge esta iniciativa hay que remontarse a 1998, cuando el empresario Alberto Villaverde fundó el negocio.

Retrato de la Princesa Leonor en el salón Ponferrada Park null

Tal y como ha confesado él mismo en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, "empezamos como restaurante, café-bar y recinto para eventos" y ahora solo funcionamos como "salón de bodas y eventos".

En cualquier caso, lo cierto es que desde que Ponferrada Park abrió sus puertas, ya lució decoración muy monárquica. "El culpable de todo esto es mi abuelo", ha aclarado Alberto.

[https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/burgos/20231128/restaurante-castilla-leon-medio-siglo-vida-enamorado-realeza-famosos/811669263_0.html]

El gerente ha explicado que él era un empresario importante en la zona, que tenía una empresa de autobuses, y que en un viaje a Portugal conoció a Juan de Borbón, quedando "fascinado con la sencillez del padre del entonces Rey".

Entonces, empezó a sentir un gran interés y devoción por la monarquía, que terminó contagiando a su nieto Alberto. "Me metió en la sangre todo esto de la monarquía", ha confesado.

Retrato de la Reina Sofía en Ponferrada Park null

Sin embargo, el abuelo nunca pudo ver hasta dónde llevó su nieto esa fascinación por la Familia Real española.

Tal y como ha revelado Villaverde, empezó colgando en las paredes de su negocio una réplica de dos retratos de los reyes de León, que estaban en el Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación provincial.

Tras ello, amplió la decoración con los retratos de Juan de Borbón y su hijo, Juan Carlos I. "Y el resto los hemos ido incorporando con el paso del tiempo", ha añadido.

Actualmente, en las paredes del Ponferrada Park, definido por el gerente como "el museo de la monarquía española", lucen también los rostros de Alfonso XIII, Victoria Eugenia, la Reina Sofía, las infantas Elena y Cristina, la Reina Letizia y, por supuesto, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Retrato de la Reina Letizia y la Infanta Sofía en Ponferrada Park null

"Las únicas que me faltan son las dos hermanas del Rey Juan Carlos, la Infanta Margarita y la Infanta Pilar", ha revelado.

Además, en la entrada del salón se halla una placa en la que puede leerse: "Con motivo de la visita al Bierzo de SS. MM. los Reyes de España, dedicamos este salón a su padre, Don Juan de Borbón. Ilustre hijo de Castilla y León, Rey de España por decreto desde 1941 hasta 1975. Ponferrada, 14 de septiembre de 1999".

Placa conmemorativa a la entrada al salón Ponferrada Park null

Según ha señalado Alberto, todos los cuadros han sido pintados en óleo por autores anónimos y de manera realista, o, en su lugar, impresos en lienzos, de ahí que le hayan costado "un dinero".

Una posible visita

Lamentablemente, aún no ha conseguido que algún miembro de la Familia Real visite su templo. Si bien, sí ha tenido la ocasión de hablarles a varios de ellos de la existencia del local.

"No he conseguido que vengan, pero creo que van a venir. He conocido a todos menos a las hijas de Don Felipe y he podido saludarles varias veces en diferentes actos oficiales. El Rey Felipe llegó a decirme que en su próxima visita vendría al salón. Vio las fotos y quedó sorprendido", ha expresado.

Alberto Villaverde con el Rey Felipe VI null

Y es que, Alberto aprovechó la época en la que estuvo estudiando en Madrid para asistir a todos los eventos institucionales que pudo, algo que ha continuado en años posteriores en la provincia de León. "Siempre he tratado de apuntarme a todos", ha reconocido.

Del mismo modo, ha afirmado que, aunque su sueño aún no se ha hecho realidad, por Ponferrada Park sí han pasado íntimos amigos de los 'royals' españoles, como Borja Prado o Luis María Anzón.

Eventos políticos

Independientemente de que Ponferrada Park rinda homenaje a la monarquía, sorprendentemente esto no ha impedido al negocio acoger eventos "importantes", de todo tipo y colores, y "de partidos de izquierdas y derechas".

Entre ellos destacan votaciones primarias y mítines del PSOE, cenas de Navidad del PP nacional, Fiestas de la Rosa del PSOE, encuentros del PCE, el primer acto de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid, presentaciones de libros del exalcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez; Mario Conde y Luis del Olmo; y muchas bodas.

El gerente asegura que el motivo es que "es el mejor salón para eventos grandes que hay en Ponferrada", aunque también reconoce que su decoración le ha dado "algún quebradero de cabeza".

Interior del salón Ponferrada Park null

"La decoración me ha costado problemas porque no todos los invitados comparten las mismas ideas, pero en general no han sido problemas graves", ha admitido.

"Una anécdota fue en una boda entre un chico leonés y una catalana. Los padres de ella, que eran nacionalistas, llegaron, se encontraron con todos los cuadros y me pidieron que los quitara, que sino se iban de la boda. Yo les dije que formaban parte de la decoración del local y menos mal que su hija acabó convenciéndoles para que se quedaran", ha relatado.

Hoy, cuando ya han pasado 25 años de su inauguración, Ponferrada Park sigue funcionando como desde el primer día, aunque no celebrando los mismos eventos, ya que el cambio de modas le ha llevado a establecerse como sala de actividades de ocio, fundamentalmente, para gente mayor. Si bien, de vez en cuando si organizan otro tipo de actos.

Precisamente, este es el motivo que explica que el salón siga siendo todo un reclamo en Ponferrada. "Hemos sabido orientarnos a lo que se demandaba en cada momento y eso es lo que nos ha permitido funcionar siempre muy bien", ha concluido el gerente.