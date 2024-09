Tudanca apoya a los productores de la DO Bierzo en la polémica por la uva Godello y atiza a la Junta

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha participado en la mañana de este domingo, 8 de septiembre, en los actos de la Virgen de la Encina, patrona del Bierzo, en Ponferrada.

“Hace poco estaba aquí reivindicando las necesidades en el ámbito sanitario, tras pedir reformas en el hospital, más sanitarios y después de lo que se ha sufrido, sobre todo, con la especialidad de oncología o con la atención primaria rural que necesita más presencia garantizada en centros”, ha asegurado Tudanca.

El líder de los socialistas en la Comunidad ha defendido que “El Bierzo ha dado mucho y hay que dar mucho por él y ayudar a la zona”.

“En Ponferrada hay proyectos diferentes que ha logrado atraer fondos europeos para proyectos de transformación, pero también de compromiso contra el cambio climático. Demuestra que hay quién llega con ilusión como Olegario y hay quien se tiene que comer sus propias palabras”, ha afirmado Tudanca.

El socialista ha querido mandar “un mensaje de apoyo a los productores de la DO Bierzo”. “No entiendo por qué lo que funciona, la Junta lo estropea”, ha añadido. Tudanca ha afirmado que han sido años de trabajo los que se han empleado para reconocer a la uva Godello “a nivel nacional”.

“Esto no se puede hacer sin diálogo ni mermando la competitividad de una DO tan potente. Espero que esto se resuelva escuchando. La DO Bierzo está en una posición respetable y esperemos que esto se solucione”, ha finalizado Tudanca.