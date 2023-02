Las familias de los seis mineros fallecidos en León: “A estas horas el perdón ya no sirve, solo queremos justicia”

Noticias relacionadas El juicio de la Hullera busca culpables: 10 años después del terrible accidente que acabó con la vida de seis mineros

Un juicio que “llega tarde” pero que tiene que servir para “hacer justicia y buscar la verdad”. Así lo reconocen las familias de los seis mineros fallecidos hace diez años en el Pozo Emilio de la Hullera Vasco Leonesa. A las puertas del juzgado número 2 de lo Penal de León se han dado cita algunos familiares, no son todos, ni mucho menos, algunos quieren olvidarlo, otros, rotos de dolor, claman justicia. Rosas rojas, camisetas con mensajes y una foto de los seis mineros fallecidos presiden la entrada trasera al juzgado. La memoria de José Antonio Blanco, Manuel Antonio Moure, Orlando González, Juan Carlos Pérez, José Luis Arias y Roberto Álvarez busca justicia desde hoy.

Manuel Moure es el padre del minero Manuel Antonio Moure que falleció aquel trágico 28 de octubre de 2013. “Por fin empieza”, afirma roto de dolor, junto a su mujer Toñita que no puede ni hablar. “Diez años después ya era hora. Ahora es el momento de hacer justicia y veremos cómo evoluciona el juicio”, ha afirmado para vaticinar que espera que los acusados afirmen que ellos no tuvieron la culpa. “Yo no fui”, ha recalcado, aunque lo que tiene claro es que no es el momento de “pedir perdón, ya es muy tarde, ya no nos vale”.

[Llega el juicio 10 años después por los seis mineros fallecidos]

Para Moure, aquel día “fallaron las personas, no los medios” para herido de dolor asegurar que “lo que han hecho no tiene perdón», ya que «hubo una gravísima negligencia. Mientras que la madre del fallecido ha recordado que aquel día “nadie les avisó de nada”. “Todavía estamos esperando una llamada de la empresa”. “Llamábamos y nos mandaban colgar el teléfono porque no podían atendernos. Nos enteramos del fallecimiento de mi hijo porque un conocido nos dio el pésame, ¿son formas esas de conocer la muerte de un hijo?

Foto con la imagen de los seis mineros fallecidos

Manuel Moure, padre de uno de los fallecidos, atiende a los medios ICAL

Se veía venir

Las familias creen que la muerte de los seis mineros se pudo evitar, ya que es algo que se “veía venir” “tarde o temprano algo pasaría porque las cosas se estaban haciendo muy mal”.

El juicio de los mineros de Pola de Gordón se ha reiniciado este lunes después del aplazamiento de la causa hace dos años., Lo ha hecho con 16 acusados en el banquillo, la empresa y las aseguradoras. Habrá un total de 25 sesiones en los meses de febrero y marzo con la presencia de 80 testigos. El fiscal solicita tres años y seis meses de cárcel para cada uno de los 16 acusados, por un delito de homicidio por imprudencia grave; además de indemnizaciones que suman dos millones de euros. Mientras que las acusaciones particulares elevan a seis años de cárcel. Por su parte la parte defensora consideran que el desprendimiento de grisú era impredecible, por lo que la empresa no tenía responsabilidad.

Momento del juicio en León ICAL

Sigue los temas que te interesan