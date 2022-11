Javier Villamor, el controvertido periodista leonés: "Si Castilla y León se viene abajo, una parte del alma de España se morirá"

Javier Villamor Cantera (Santander, 1987) se ha convertido en uno de los periodistas más prestigiosos en el estudio del poder. El cántabro, criado en Santander y León, experimentó un notable crecimiento durante el confinamiento donde sus conferencias en internet y su paso por el Toro TV, arrojaron luz a la población más recelosa de las diferentes medidas que se estaban tomando. A pesar de sus 35 años, cuenta con un importante bagaje en cabeceras como 'La Razón', 'El Diario Montañés', 'El Debate' o como portavoz en la asociación 'Hazte Oír', todo ello ha sido la antesala a su desembarco en el nuevo canal de televisión '7NN' el pasado año. Villamor atiende en exclusiva a EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León para tratar el estudio de las élites, la importancia de Vox y la situación del actual del cristianismo.

Si por algo destaca Javier Villamor es por sus investigaciones acerca de la figura de George Soros, ¿de dónde nace ese interés por este multimillonario?

Me interesa esta figura como representante de una forma de intervenir en la sociedad que no creía que fuera posible rompiendo con el esquema de influencia social de gente multimillonaria. Caigo en esa atracción en 2015 con los falsos refugiados de la guerra de Siria, donde hubo una campaña masiva de propaganda para hacernos creer que eran refugiados cuando había gente de Bangladés o incluso Afganistán que llegaban por rutas migratorias. Y explico lo de falsos refugiados porque fue entonces cuando se mezcla esta figura legal con la de inmigración económica. El refugiado tiene un estatus de permanencia de unos cuatro años; lo que vivimos en su momento y ahora mismo es un flujo inmigratorio sin precedentes, muchas veces fomentado por intereses empresariales para depreciar el salario de los trabajadores nativos o nacionales. Respecto a Soros, doy con él, con su fundación 'Open Society Foundations', empiezo a estudiar y veo que lo que se vive ahora es fruto de 30 años de trabajo de una persona que ha dedicado su vida y su dinero a una causa, algo que no hacían los millonarios clásicos. Tiene una visión mesiánica de sí mismo en la que se ve como un enviado. Mi obsesión es meterme en la mente de este tipo de gente en los que concluyo que hay cinco pilares para transformar la sociedad: asociaciones u ONG, medios de comunicación, sociedad civil, partidos políticos y sistemas judiciales. Se ha reconocido que un cuarto de los jueces del Tribunal de Europeo de Derechos Humanos está en su 'órbita', lo que supone un conflicto de interés. Con todo esto, estamos en una oclocracia camino a una tiranía 'amable'.

Estos grupos de poder promueven una serie de cambios dentro de la sociedad que nada tienen que ver con sus ideas, ¿cómo presentamos a este filántropo?

La biografía de personajes así me fascinan. Nació en el periodo de entreguerras, vivió el nazismo en su país y luego el principio de la dictadura comunista. Su padre, para protegerlos al ser de origen judío, cambió el nombre de György Schwartz a George Soros. Soros significa en esta lengua 'el esperado', por lo que vemos su mesianismo prácticamente desde la cuna. Huyó de Hungría en 1947, se gana la vida en Londres, se saca su carrera, descubre que tiene un don para la economía y como inversor explota en Estados Unidos. Su poder fue tal que tuvo la capacidad de hundir la libra esterlina en el conocido 'miércoles negro' en el que ganó 1.000 millones de dólares en un solo día provocando unas pérdidas de cerca de 3.000 millones al Banco de Inglaterra. Me ha fascinado como es capaz de abrirse paso y sobreponerse a las inclemencias del tiempo. Es una persona que no podemos subestimar y de la que se puede aprender mucho.

Precisamente la semana pasada se publicó en diferentes medios la intervención de George Soros en una aplicación para blindar un nuevo referéndum en Cataluña, ¿qué intereses persigue?

Me llama la atención que haya salido esta información omitiendo su figura y relacionando este hecho con Carles Puigdemont en casi todos los medios menos en 'El Confidencial', que es quien toma nota de la advertencia de la Guardia Civil sobre este personaje. También que después de cinco años del golpe de estado de Cataluña se le eche la culpa exclusivamente a Putin. Hay muchas fuerzas interesadas en romper la unidad de España y acabar con la Hispanidad como plataforma civilizatoria. El informe enviado a la UDEF por parte de Juan Antonio de Castro y Aurora Ferrer sirvió para que se investigaran a las empresas que figuran. La Guardia Civil lo tenía ya en su radar. Parece que la realidad se impone a las campañas orquestadas por los servicios de inteligencia. Hay que dejar claro que hay una guerra contra nuestra mente y nuestra visión de las cosas.

Soros tiene 92 años lo que hace un relevo casi inmediato a su hijo Alexander, ¿qué nos podemos esperar?

Si nos fijamos en la historia tenemos ejemplos de que los imperios de los padres lo suelen hundir los hijos o los nietos y el peligro de recibir una herencia semejante es que no sabes el precio que has pagado para obtenerla. Le veo peligroso por su juventud, un imperio de miles de millones de euros y una estructura montada a través de décadas. La influencia es total: ha subido a su Instagram una foto con Pedro Sánchez en Nueva York y, el presidente, niega saber quiénes son a pesar de que se reunió con George Soros al llegar a la Moncloa fuera de la agenda pública, tal y como se publicó en ese momento. Ni qué decir tienen las innumerables reclamaciones del Consejo de Transparencia al Gobierno para exigir que se informe de cuántas veces y de qué temas se han tratado entre Sánchez, Soros y quién sabe qué personajes más. Luego Sánchez quiere promover una Ley de Transparencia, hipócrita es decir poco. Respecto a Alexander, creo que será un extravagante líder peligroso.

Desde estas organizaciones como 'Open Society' se está influyendo en la sociedad con los derechos LGTBI y medidas 'malthusianas' como el aborto y la eutanasia. ¿Qué futuro le espera a estas generaciones y las que están por venir?

Estas organizaciones están compuestas por psicópatas de manual que odian a la sociedad. El futuro de los jóvenes lo veo muy negro. La rebeldía está terminada. Muchos jóvenes que se creen parte de un movimiento antisistema no deberían aceptar que empresas se hagan con su lucha para ganar dinero como ocurre con las revoluciones LGTBI y otras tantas creadas 'ad hoc' para promover una agenda concreta. Aquello que se demoniza por parte del sistema es lo que realmente le puede hacer daño, como ocurrió con el cristianismo en el Imperio Romano, ya que predicaba la justicia social. Creo que hay que hacer un trabajo de 'honestidad intelectual' para salir de la Matrix, aunque sea doloroso. Decía Chesterton que "solo algo vivo puede ir contracorriente". Si los jóvenes ya no son un motor de cambio real, ¿qué nos quedará?.

En una ocasión dijo que solo nos salvaría el cristianismo de estos tiempos tan complejos

Por ello me han llamado ultracatólico, algo que me hace mucha gracia. El cristianismo no es solo una religión, sino que ha generado una civilización entera. Hablo de la vuelta a su esencia. De lo que representa Jesús y del mensaje de esta religión nace lo que somos hoy en día: entendernos como iguales, los derechos humanos, la solidaridad, el derecho internacional, etc. Cualquiera que estudie la historia se dará cuenta de ello. Quizás por eso nos quieren más estúpidos con sucesivas leyes educativas cuyo fin es evitar que seamos independientes de pensamiento. Decía Platón que "un hombre que no arriesga nada por sus ideas, o no valen nada sus ideas, o no vale nada el hombre". Nos enfrentamos a una islamización en términos demográficos y a una dictadura totalitaria que mezcla lo peor del capitalismo y del comunismo, por eso es importante el cristianismo. Y no soy el único que opina así. El cristianismo tiene un componente rebelde intrínseco, de rebeldía contra el mundo.

El periodista en una rueda de prensa JavierVillamor.es

En lo referente a esto, quien debería estar al frente es el Papa Francisco, ¿qué papel está jugando?

Quizás sea el Papa menos cristiano en el sentido heterodoxo de la palabra. Si lo comparamos con el Papa Juan Pablo II que luchó contra el comunismo o Benedicto XVI, un erudito, una mente prodigiosa, no creo que deje la misma impronta. La encíclica de 'Fratelli Tutti' realmente parece un código moral para un nuevo mundo, lo que ha generado mucha polémica. No creo que haya ayudado a fortalecer la Iglesia en un momento de gran tribulación. Campañas como la del 'capitalismo inclusivo' con miembros de la familia Rothschild no se entienden. Está reconocido que en la Iglesia hay enemigos infiltrados desde hace siglos cuya misión es desvirtuar el mensaje original. La Iglesia está en un momento muy difícil, aunque ha pasado por peores momentos. La fe es uno de los motores de la historia, de ahí que se quiera eliminar. Cuando todos los sistemas de poder han atacado a Cristo, parémonos a pensar el motivo. Esta fue una de las vías por las cuales comprendí su importancia.

Nunca ha ocultado que vota a Vox, ante todos estos cambios que está sufriendo el partido. ¿Se sigue identificando con la formación?

Como escéptico con muchos mensajes de la política, tengo mi idea de cómo debería ser la 'res pública' en el sentido clásico de la palabra. Se le llama ciudadano a cualquiera por tener un pasaporte, pero en la época clásica ciudadano era todo aquel que estaba preocupado por el devenir de su pueblo y que quería participar en la vida pública aportando a los demás. Tengo unos valores e ideas y, en este caso, Vox recoge algunos de los elementos que a mí me gustaría que existieran en la vida pública española. No tengo problema en admitir que hay cosas que no me gustan. Ojalá hubiera partidos que apoyaran la vida, la unidad de España, bajar impuestos, libertad económica, de pensamiento, etc. No me adhiero 100% a un partido, pero está claro que Vox es la herramienta que existe hoy en día para llevar a cabo unos cambios profundos que España necesita para no morir de inanición. España se encuentra en una distaxia que puede llevarla a su desaparición porque todo aquello que nos ha impulsado a actuar conjuntamente está siendo atacado si no ha sido ya eliminado. Los partidos políticos son vehículos y estructuras jerárquicas hechas para obtener el poder. Vox ha encontrado que hay un camino que no ha sido transitado en España y es donde está intentando acomodarse.

En Castilla y León, García-Gallardo ha puesto encima de la mesa el debate de la soberanía energética entre otras medidas a destacar. ¿Cómo valora estos seis meses del vicepresidente en la Junta?

Lo que me gusta de él es que es una muestra de una juventud que se resigna a que la eutanasien espiritualmente. Quiero hechos y cambios, no me vale la Agenda 2030 con la que la izquierda me dice hoy una cosa, al día siguiente la contraria y no se le cae la cara de vergüenza. Si la forma de llevar ciertos debates es la 'Gallardía' de Gallardo, bienvenido sea. Por ello le escribí un tweet de apoyo cuando calificó al PSOE como una banda criminal. No es normal que te puedan llamar fascista, machista, homófobo, nazi en cualquier medio de comunicación e, incluso, que lo hagan en el parlamento proetarras y tú no puedas decir nada. Va siendo hora de poner los puntos sobre las íes y hablar las cosas como son: qué es la eutanasia, el aborto, la justicia social, geopolítica, soberanía energética, etc. Si primero hay que romper el techo de cristal que es la censura mediática, adelante. Creo que con Mañueco va a hacer un gran trabajo, si le dejan.

¿El desgaste entre el Partido Popular y Vox puede generar un adelanto de elecciones?

Necesitan demostrar que pueden gobernar juntos sin polémicas más allá de las que le crean los opositores. Si de aquí a las próximas elecciones Vox y PP se entienden bien y sacan políticas que mejoren la calidad de vida de los castellanos y leoneses, será una buena carta de presentación. Creo que Mañueco a pesar de sus salidas de tono durante la pandemia puede hacer buen trabajo con García-Gallardo. Castilla y León no necesita feminizar el campo y aprobar leyes LGTB. Necesita que la educación sea tan buena a pesar de la despoblación y tienen que seguir luchando por ser un referente. Si Castilla y León se viene abajo, una parte del alma de España se morirá.

Imagen de Javier Villamor JavierVillamor.es

En el terreno profesional, se le conoce por su aventura en el Toro TV. Sin embargo, junto a muchos compañeros abandonó la cadena el pasado año. ¿Qué motivó su marcha?

Estoy muy agradecido a esa casa ya que es donde pude probarme como periodista. Tuve muy buenos mentores y me dieron la confianza para 'lanzarme a la piscina'. Intereconomía ha generado periodistas de raza y ha sido una escuela periodística muy buena. Surgió la opción de crear un medio de comunicación desde el inicio, fresco, con nuevas ideas y era demasiado dulce para dejarlo escapar. Me costó tomar la decisión, pero trabajar en un medio de comunicación desde el comienzo era una experiencia vital que me quería llevar a la tumba.

Su destino fue '7NN', un nuevo canal donde el anuncio de su fichaje causó revuelo hasta el punto de que Pablo Iglesias realizó un hilo sobre su participación en Hogar Social

Me acabo de enterar de lo de Pablo Iglesias (risas). Sé que me había bloqueado, pero no sabía la razón. Los debates que se ven en nuestra televisión no los van a ver en otra. Invitamos a gente de todo y tipo y condición. Eso es un medio de comunicación sin complejos y sin miedo a dar voz a otras voces. Los insultos y difamaciones son un procedimiento habitual. Estamos creciendo brutalmente y hemos creado una televisión atractiva con una mezcla de gente joven y experimentada. Nos iban a atacar con eso. Queremos dar voz a lo que el sistema silencia, ese fue uno de los objetivos fundacionales. Con respecto a Hogar Social, lo vi como una vía para ayudar a españoles y soy de los que piensan que los españoles van primero. Esto hoy en día se entiende como 'racismo' o 'fascismo'. Hay que estar muy enfermo para verlo así. Sobre todo cuando muchos que me critican por eso no se molestan en buscar más allá de los titulares de ciertas web de dudosa credibilidad. No mencionan que fui responsable de prensa española del 15M en Berlín. Extraño fascista, ¿no?. El Hogar Social tuvo cosas buenas y malas, pero fue una escuela de vida. Las conversaciones que tuve con personas necesitadas (prostitutas, desahuciados, etc.) me han hecho crecer. Soy una persona muy abierta, aunque hay gente que me ve como un demonio. También omiten mi trabajo en una fundación que se dedicaba, entre otras cosas, a integran inmigrantes. Gracias a eso se me quitaron muchos prejuicios, aunque también se confirmaron otros. Nada es como parece y la inmigración, por desgracia, es un negocio para muchos que juegan con la vida y esperanza de gente necesitada. ¿Sabías que muchas de estas asociaciones, fundaciones, ONG, etc. que fomentan la inmigración trabajan bajo el convenio de intervención social que conlleva salarios muy por encima de la media de cualquier español?, la solidaridad como nos la pintan tiene muchos claroscuros.

¿Era necesaria esta cadena para el público más conservador?

Sí, sin duda. Queríamos hacer algo más transversal dando voz a todos los lados de manera honesta. La objetividad no existe, pero sí la honestidad a la hora de tratar la información, aunque imprimas tus valores y tu visión como es habitual. Nuestro eslogan es 'Somos La Alternativa' y es una declaración de intenciones. No venimos a hacer lo mismo ni a tratar lo mismo que hacen todas las cadenas. Cada vez nos siguen más personas y esperamos servir a los españoles con nuestra labor.

Con todo lo que hablamos, ¿quién está traicionando a la sociedad?

Demasiadas personas. El mundo funciona por intereses, principalmente económicos. Hay gente que, con un conocimiento de la psicología humana extraordinario, ha sabido aprovecharse de las fobias y filias de los demás para posicionarse por encima de la población. El poder corrompe. No hay una traición concreta, sino una guerra contra nuestra mente. Hay muy pocos periodistas que deberían ser llamados como tal y esto me da mucha pena y rabia a partes iguales. Muchas universidades generan voceros, no generan periodistas y como no creas en la ética, vas a caer muy fácil en que alguien te compre. Un periodista valiente puede hacer mucho bien por la humanidad. En las universidades se nos dice que somos fundamentales para una democracia real. Es un peso enorme que nunca debemos olvidar, aunque cometamos fallos por el camino como humanos que somos.

Para concluir, ¿hay algún motivo para la esperanza?

Por supuesto. Sé que todos tenemos días malos en los que uno quiere bajar los brazos y rendirse. Por cómo me he tomado mi profesión he descubierto que somos muchos los que pensamos igual, pero la gente al no estar en nuestro puesto no se atreve a dar un paso al frente. Cuando uno da un paso y mira a un lado, otro da un paso y así empieza una cadena. Esto no es ideológico. La esperanza no tiene ideología. El punto de inflexión ha sido la pandemia. Han presionado tanto que han roto esa línea de dominio mental. Muchos seguirán esclavizados y otros se están dando cuenta de que algo no encaja. Demasiados mensajes contradictorios. Ahí está la esperanza, en cada uno de nosotros. Si no hubiera esperanza, no merecería la pena hacer lo que hacemos.

