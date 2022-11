El profesor burgalés capaz de contar la historia a través del fútbol

"Solo es fútbol". Una frase que han escuchado la gran mayoría de los niños y niñas durante su infancia cuando se cogían una rabieta porque su equipo había perdido. Corta, concisa y dolorosa. Cuando la recibíamos no éramos capaces de entender como podían decir eso: "No solo es fútbol..." tratábamos de explicar algunos. Hoy, en pleno 2022, hay un profesor burgalés llamado Víctor Gómez Muñiz que muchos habríamos querido tener por aquel entonces.

Este joven de 35 años es profesor de La Merced y San Francisco de Burgos y ha conseguido trasladar la historia a sus alumnos a través de un revolucionario método: el fútbol. Un proyecto que también ha desembocado en su libro 'Victorias y derrotas. La historia a través del balón'. Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid, Víctor se marchó en el último curso de Erasmus a la ciudad italiana de Perugia. Allí, tras acabar los estudios, logró unas prácticas en la Galería Nacional de Umbría, donde finalmente se quedó un año más gracias a una beca, que luego se convirtió en tres años a mayores de experiencia en el país de la bota.

Tras ello, Víctor hizo el Máster de Profesorado en Burgos y realizó las prácticas en el mismo centro educativo donde actualmente se encuentra. Desde entonces, sus clases se han convertido en un lugar donde aprender historia a través del deporte rey. Su método no es otro que utilizar los escudos, los equipos o cualquier otro elemento del fútbol que haga referencia a un momento de la historia. La cultura clásica a través del emblema del Cádiz, lo que hay detrás del escudo de la AS Roma o por qué cuando se habla del Monza de Berlusconi se puede hablar de Carlomagno.

En definitiva, elementos cotidianos que todo niño o niña aficionado al fútbol puede reconocer fácilmente. Sin embargo, esto no es algo únicamente dirigido a estos pequeños futboleros, sino que también para quien no le guste. "Nuestro trabajo es saber buscar el punto intermedio. A los que les gusta ya tienen la motivación intrínseca del propio tema y a los que no les gusta lo llamo la ruptura", explica en palabras a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Una ruptura que se basa en "sacarle de sus esquemas". "Ellos entienden la historia de una manera, pues se trata de romper ese esquema", añade el docente burgalés, que puntualiza que cuando les dices que "vas a hablar de fútbol" se piensan que vas a hablarles de Messi, Cristiano o el Balón de Oro. "A través de esa ruptura entran en una motivación extrínseca, es decir, la motivación del docente llevada a ser una posible motivación para el alumno", puntualiza.

Una forma de aprender historia que el propio Víctor Gómez usó durante su infancia, pero no únicamente para conocer lo que aconteció en el mundo con anterioridad, sino también para la geografía. "Soy de esa generación que aprendía las capitales de Europa a través de la Europa League y la Intertoto. Me decían las ciudades y yo las asimilaba al país gracias al equipo", recuerda el profesor.

Las luchas obreras y la revolución rusa a través de los equipos de la Unión Soviética o algunos de los que todavía compiten en Rusia o la Guerra de las Dos Rosas a través de los escudos del Manchester City y el Leeds United. En definitiva, infinidad de momentos históricos que encuentran su representación en el fútbol y, tal y como recuerda Víctor y como pronunció Pier Paolo Pasolini: "El fútbol es la última representación sagrada de nuestro tiempo". "No sé si la totalidad de los eventos, pero siempre hay algo que podamos contar o demostrar con una relación futbolística", remarca el joven docente.

Ahora bien, ¿dónde está el origen de toda esta historia? ¿la historia de Víctor Gómez Muñiz? El Plantío se convirtió en "la segunda casa" de este docente desde pequeño, cuando su tío le comenzó a llevar a ver los partidos del Burgos. "Me recogía a la misma hora, nos sentábamos en el mismo sitio, aparcábamos en el mismo sitio... ese amor que tenía por el fútbol me lo transmitía", recuerda el burgalés.

Fue, precisamente, su tío, quien decantó la balanza, ya que en casa su familia materna era del Athletic Club de Bilbao y, de esta manera, cambió sus "esquemas", tal y como hace Víctor con sus alumnos y la historia. "Ir al campo es para mí un elemento más de mi vida. Mi tío falleció y lo sigo haciendo, es como mi parroquia, mi segunda casa", afirma con rotundidad.

Esta historia, sin embargo, no acaba aquí. La concepción de Víctor Gómez del fútbol va más allá de lo puramente futbolístico o histórico. El fútbol, para este docente, es un elemento de cohesión social. "No sé si hay un espectáculo o deporte que mueva a tanta gente. Y no hablo de grandes partidos, sino desde el fútbol base hasta la élite", afirma.

Un "escaparate" que puede usarse "para bien". "A nivel social cualquier protesta o reivindicación en el fútbol va a tener una respuesta popular más grande que en otros eventos", aclara el profesor. En este sentido, para el joven burgalés el deporte rey es "un arma reivindicativa" y no solo política, "que también", sino socialmente hablando. "Siempre que hemos visto un desastre en algún momento han salido los grupos organizados de los clubes a ayudar, a tejer redes sociales", matiza.

Porque al final el fútbol es más que eso. Un arma de conocimiento y cultural más allá del propio deporte. Y bien lo sabe Víctor Gómez Muñiz, el profesor burgalés capaz de contar la historia a través del deporte de la pelota. "Solo es fútbol", decían.

