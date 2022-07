Iceta rechaza que el Estado impulse actividades propias por el bicentenario de Villafranca del Bierzo

El Gobierno descarta impulsar por sí mismo actividades para conmemorar el Bicentenario de la provincia de Villafranca del Bierzo. Así lo ha manifestado el Ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ante la petición de Unión del Pueblo Leonés (UPL), de que el Estado se implique directamente en la conmemoración. Una iniciativa que fue debatida esta semana en la Comisión de Cultura y Deporte del Senado, siendo defendida la propuesta leonesista por el senador de Compromís, Carles Mulet.

En este aspecto, Mulet recordó que el 15 de octubre de 1821 las Cortes Generales aprobaron la creación de la provincia del Vierzo, cuya creación fue oficializada de forma definitiva el 27 de enero de 1822, ya rebautizada como provincia de Villafranca, en alusión a su capitalidad, que se situaba en Villafranca del Bierzo, siendo la provincia berciana una de las cuatro que conformaban entonces la Región Leonesa, junto a las de Salamanca, Zamora y León.

Por ello, el parlamentario valencianista apuntaba, a petición de UPL, que "nos hallamos en el año en que debemos conmemorar el bicentenario de la provincia de Villafranca del Bierzo, para lo que deben desarrollarse actividades conmemorativas". De este modo, Mulet recordó que UPL lleva más de un año presentando iniciativas en el Senado y las Cortes autonómicas para que el Gobierno y la Junta se impliquen en la conmemoración impulsando actos propios.

Sin embargo, dichas peticiones no han sido atendidas. Así, tal y como recordaba Mulet, la enmienda presentada en el Senado hace unos meses a los Presupuestos Generales del Estado a petición de UPL, que buscaba "la puesta en valor y un mayor conocimiento general de una institución histórica como fue la provincia de Villafranca del Bierzo", fue rechazada por el PSOE en el Senado.

No obstante, los leonesistas insistieron de nuevo en esta Cámara a inicios de enero, buscando que el Estado se implicase de forma activa en la conmemoración, si bien el Gobierno respondió en marzo señalando que el Ministerio de Cultura y Deporte no tenía previsto impulsar actividades para la conmemoración de este bicentenario.

Por ello, a fecha de hoy, tras haber transcurrido la mitad de 2022, desde UPL lamentan que "seguimos sin que el Gobierno haya impulsado ningún tipo de actividad para la conmemoración de este bicentenario, y ello a pesar de que esta efeméride afectaría a dos comunidades autónomas, puesto que, aunque la provincia se encuadraba en la Región Leonesa y en torno al 90 % de su territorio se ubicaba en tierras de la actual provincia de León, no hay que olvidar que cinco municipios de la comarca orensana de Valdeorras, así como el área de Visuña, en el actual municipio lucense de Folgoso do Caurel, también formaban parte de la provincia de Villafranca".

Por eso, Mulet consideró en el Senado que la implicación del Estado "es necesaria, tanto por la dimensión territorial de dicha provincia histórica, que supera a una comunidad autónoma, como para que este bicentenario tenga un mayor reconocimiento y no pase desapercibido".

Sin embargo, el Ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, se escudó en que el Ministerio forma parte del Comité de Conmemoración del Bicentenario de la Provincia de Villafranca del Bierzo para defender que el Gobierno no impulsará actividades a iniciativa propia, pero que la conmemoración contaría con su apoyo, si bien no enumeró ninguna iniciativa al respecto o intención de implicarse más.

Finalmente, el senador Carles Mulet lamentó que "el problema es que aquí me contesta una cosa, y por escrito contesta que el Ministerio de Cultura no tiene previsto impulsar actividades propias para la conmemoración de este bicentenario. Por eso preguntaba por iniciativas propias. Está claro que si viene otra Administración y le pide colaboración la tendrá, pero me gustaría una mayor implicación".

