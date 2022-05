Diez defiende sus contactos con Soria Ya y Teruel Existe como parte de su labor institucional

El alcalde de León, José Antonio Diez, defendió hoy las reuniones mantenidas con representantes de Soria Ya y Teruel Existe como parte de su labor institucional como regidor, según informa Ical. “Hay que distinguir claramente lo que es el ámbito orgánico y de partido y el ámbito institucional; yo soy el alcalde de la ciudad de León y si representantes de otras organizaciones políticas con representación institucional piden poder tener una reunión, creo que nadie entendería que no me reuniera con ellos”, señaló.

Los encuentros se produjeron la pasada semana y, tras ello, el concejal de Acción Social y Juventud del Ayuntamiento de Soria, el socialista Eder García, apuntó en Twitter que “algunos se dicen compañeros socialistas y no son ni lo uno ni lo otro. Coquetean con el regionalismo egoísta y venden nuestros valores por un puñado de votos para las próximas elecciones. Spoiler: sale mal. Frente al intento de copia, la gente termina quedándose con el original”.

De igual manera, el socialista soriano hizo un llamamiento directo a José Antonio Diez, a quien le sugirió que “si tiene interés real por la situación de la provincia de Soria y el mundo rural” se reúna con “los 60 alcaldes y alcaldesas que se parten la cara por nuestras siglas desde hace décadas”.

Ante estos ‘tuits’, José Antonio Diez quiso dejar claro que se reúne “con gente del Partido Popular, del PSOE, de Vox, de Ciudadanos, de Soria Ya, de Teruel Existe y con todo aquel que quiera reunirse con el alcalde de León como representante de todos los ciudadanos” y aseguró no entender “por qué no puede mantener un encuentro con Teruel Existe o Soria Ya o Vox” cuando lo ha hecho como “representante de todos los leoneses y no como secretario general socialista”.

“Hay gente que debería aclarar un poco más en su cabeza la diferencia entre lo institucional y los partidos. Yo aquí no represento a ningún partido, sino que represento a todos los ciudadanos de León”, concluyó el regidor.

