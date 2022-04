El leonesismo resquebraja al PSOE de León. El auge del movimiento en favor de la autonomía leonesa, del que es ferviente partidario el alcalde de la capital, José Antonio Diez, ha generado una profunda grieta en el seno de un partido dividido que llevaba años viviendo una auténtica guerra fría. La dirección provincial, dirigida por Javier Alfonso Cendón y fiel a la dirección autonómica del partido, no ve con buenos ojos la deriva de Diez ya que contradice la postura oficial de la formación, contraria a cualquier troceamiento de la configuración actual de Castilla y León.

Detrás de una pugna personalista por el liderazgo y la competición por el poder orgánico, el motivo subyacente de la crisis abierta en los últimos días en el PSOE de León tiene un componente ideológico de calado, y no es descartable que esta disputa termine conduciendo a Diez a ingresar en las filas de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), formación leonesista con la que tiene gran sintonía y en la que se apoya para mantener la alcaldía de León, en virtud del pacto alcanzado tras las elecciones municipales de mayo de 2019.

Cendón propone a Carnero contra Diez

La crisis desatada durante la última semana tuvo como punto de partida la presentación de la candidatura de Pilar Carnero a disputar la dirección municipal del partido, y por tanto la candidatura a la alcaldía en las elecciones municipales de mayo de 2023, a Diez, en la asamblea prevista para el próximo 4 de mayo. Una candidatura impulsada por la cúpula provincial del PSOE que, bajo mando de Cendón, sigue las directrices del partido a nivel autonómico y es contraria al autonomismo leonés que propugna el alcalde de la capital. La reacción de Diez no se hizo esperar.

El alcalde denunció el pasado miércoles la existencia de una campaña de más de 200 afiliaciones irregulares al Partido Socialista de León, que, según él, habría sido"permitida por parte de Ferraz y de la Secretaría de Organización, en su momento encabezada por José Luis Ábalos". El objetivo de esa supuesta campaña, según Diez, habría sido engrosar las filas del PSOE local de afiliados contrarios a su liderazgo –incómodo para la dirección provincial de la formación– para poder apartarle de la secretaría general en la renovación de cargos que se producirá el próximo 4 de mayo.

La elección de Carnero para disputar el puesto a Diez no ha sido casual por parte de Cendón. La socialista es hija del histórico político y sindicalista Fermín Carnero, que llegó a ser secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Castilla y León entre 1997 y 2005. Es, pues, un nombre con peso en las filas socialistas y sindicalistas de León y el hecho de poder convertirse en la primera alcaldesa de la historia de León supondría, también, un punto a su favor.

El PSOE de León niega las acusaciones y Diez se reúne con Ferraz

Las acusaciones de Diez llevaron a una inmediata respuesta de la dirección del PSOE en León, que negó toda irregularidad y aseguró que no toleraría "ningún tipo de chantaje" por parte del alcalde leonés. "Se trata de un proceso ordinario interno, legal y válido, que demuestra vitalidad y diálogo dentro de las bases del partido, y que nada tiene que ver con rivalidades o conspiraciones", aseguraba Nuria Rubio, la secretaria de organización de la formación, en un comunicado este jueves.

El alcalde de León, por su parte, mantuvo una reunión con la dirección nacional del partido en Madrid, con el objetivo de paliar la crisis abierta en el PSOE leonés, de la cual salió relativamente esperanzado de una integración, aunque siguió amenazando con presentarse a la alcaldía con otras siglas, posiblemente las de UPL, en los comicios municipales de mayo de 2023 si no mantenía la dirección local de la formación. "Si el PSOE no acepta el proyecto que llevo desarrollando estos años, mi compromiso es con los ciudadanos y me presentaré a la alcaldía de la ciudad de León", aseguraba en una entrevista.

Ferraz, en cambio, no tardó muchas horas en ponerse de lado de Cendón, el hombre fuerte del oficialismo en la provincia y muy cercano al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con gran influencia aún en la agrupación leonesa del PSOE. En un comunicado, la cúpula socialista desmentía a Diez y aseguraba que "no existe irregularidad alguna" en "el censo de los militantes en vigor ante el proceso de renovación de cargos orgánicos que el PSOE local de León tiene previsto celebrar el próximo 4 de mayo". El alcalde de León, pues, se quedaba solo en sus acusaciones.

Este mismo viernes por la tarde, además, la Ejecutiva Provincial del PSOE en León cerraba filas con Cendón tras una reunión de urgencia. En un comunicado posterior al cónclave, la cúpula provincial aseguraba que el proceso para elegir al nuevo líder local será "un proceso ordinario, legal y válido, que demuestra transparencia dentro de las bases del partido ya que permite a cualquier militante concurrir a la elección de cargos orgánicos".

Diez hace bandera del leonesismo en su momento más dulce

Diez se ha subido al carro de la defensa de la autonomía de la Región Leonesa –compuesta por las provincias de León, Zamora y Salamanca– en el punto más álgido de este movimiento en su historia. En las elecciones autonómicas del pasado 13 de febrero, la UPL obtuvo su mejor resultado en 22 años –con 3 procuradores y más de 52.000 votos– y muchas encuestas comienzan a contemplar la posibilidad de que la UPL se siente en el Congreso de los Diputados por primera vez en su historia tras las próximas generales.

Además, los leonesistas desbancaron al PSOE como formación más votada en la ciudad de León en esa cita electoral y, previsiblemente, el alcalde tomó nota de la capacidad de movilización del voto que tiene ese discurso en su ciudad. Un impulso electoral que vino precedido de un resurgir del movimiento leonesista en los últimos dos años, impulsado por varias mociones de apoyo a la autonomía leonesa en diferentes ayuntamientos, entre ellos el de León.

En diciembre de 2019, Diez impulsó, junto a sus socios de UPL, una moción favorable al autogobierno de la Región Leonesa en el consistorio que incomodó a las direcciones provincial y autonómica del PSOE, que le dieron un toque de atención, algo que supuso el punto de partida del distanciamiento del alcalde con su partido. Además, tras conocerse los resultados del pasado 13 de febrero, Diez aseguraba que el éxito electoral de UPL en la capital leonesa se debía a que era el único partido que había defendido "ese derecho a otra autonomía".

El alcalde lanzó entonces un dardo a su partido y aseguró que "los partidos mayoritarios, tanto PP como PSOE, no han sabido captar y recoger ese mensaje y ese sentimiento que tienen los leoneses y solamente hay un partido, cuyo leit motiv fundamental es luchar por esa autonomía". Una cercanía a UPL que podría desembocar en el aterrizaje de Diez en la formación leonesista, si finalmente es desbancado de la dirección municipal del partido el próximo 4 de mayo. Se constataría así la ruptura entre el sector leonesista y el oficialista del partido y el PSOE correría el riesgo de perder, en mayo de 2023, una plaza que es un feudo histórico de los socialistas en Castilla y León.

