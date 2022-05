El movimiento Rebelión Científica se presentará en Salamanca el próximo jueves

El próximo jueves, el movimiento Rebelión Científica se presentará en la Universidad de Salamanca, la más antigua de España, mediante una charla informativa en la que participarán el científico ambientólogo Víctor de Santos, miembro de Rebelión Científica y de Extinction Rebellion, y Paula Reyes, investigadora predoctoral en educación ambiental y miembro de Extinction Rebellion. Se trata de una invitación abierta a todas las personas interesadas en conocer o apoyar en cualquier modo este movimiento, especialmente a miembros de la comunidad académica.

Este movimiento Rebelión Científica está formado por personas pertenecientes a la comunidad científica y académica que "se rebelan ante la inacción política frente a la crisis climática y ecológica". En la Universidad de Salamanca, este movimiento cuenta ya con profesores e investigadores afines en diversos campos académicos, tanto en el ámbito de las ciencias naturales como en el de ciencias sociales y humanísticas.

Este movimiento nace ante la constatación de que, "durante décadas, los avisos de la comunidad científica ante la realidad del cambio climático no han sido escuchados", por lo que se realiza un llamamiento a "pasar a la acción". Por esto, este movimiento se define así: 'Somos la Rebelión Científica', incidiendo en que "el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) es demoledor. Las consecuencias del cambio climático serán devastadoras si no actuamos a tiempo, pero ese tiempo se nos está acabando".

A juicio de Rebelión Científica, "a pesar de la gravedad del problema, nuestros gobernantes no han hecho nada. Desde 1990, fecha en que se publicó el primer informe del IPCC, las emisiones de CO2 a nivel global han aumentado en un 60% y lo seguirán haciendo en las próximas décadas según las proyecciones".

En palabras de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, la falta de acción de nuestros gobernantes es "criminal". En el actual contexto de una guerra atravesada por la crisis energética, "necesitamos más que nunca una co-gobernanza climática con la ciencia y ciudadanía en el centro de la acción de transformación profunda y sistémica", afirma este movimiento.

Esta idea está respaldada por el propio IPCC. Las décadas de publicaciones científicas no han sido suficientes. "Como personas pertenecientes a la comunidad científica, que conocemos la gravedad del problema, tenemos la responsabilidad de actuar y pasar a la desobediencia civil", declara el movimiento Rebelión Científica.

Desde este movimiento se afirma que "no podemos pedir a la sociedad que actúe si nosotros no lo hacemos antes. Así surge la Rebelión Científica, con el objetivo de movilizar a la comunidad científica en desobediencia frente a la inacción política y ser una palanca que ayude a desencadenar un punto de inflexión social que fuerce a su vez a nuestros gobiernos a actuar. Este es el comienzo del cambio que necesitamos. Seguiremos creciendo y movilizándonos hasta que ya no puedan ignorar más a la ciencia".

Sigue los temas que te interesan