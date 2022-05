Una provincia de Castilla y León lidera las explotaciones agrarias de titularidad compartida de España

León es la provincia de España con más explotaciones agrarias de titularidad compartida formadas por cónyuges o parejas de hecho que comparten a partes iguales la gestión del negocio agrario, con un total de 155, lo que representa el 15,6 por ciento de las 933 registradas en el territorio nacional, según informa ICAL.

Así lo señaló hoy la Asociación de Jóvenes Agricultores, Asaja, de León, que explicó que estas 155 explotaciones agrarias se podrán beneficiar de la ayuda de 1.500 euros convocada por el Ministerio de Agricultura y publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado. Las ayudas están reguladas en el Real Decreto 819/2021, y el plazo para pedirlas se extiende hasta el 31 de mayo.

Desde Asaja explicaron que los agricultores se han decidido por esta forma de gestionar las explotaciones cuando han visto ventajas derivadas del desarrollo de la propia Ley, como también ventajas que han ido introduciendo con carácter horizontal distintas administraciones con competencias agrarias.

No obstante, la organización agraria lamentó que “el desarrollo normativo ha sido lento” y denunció que “en la actualidad hay administraciones que no reman en la misma dirección, como es el caso de la Diputación de León, que ha sacado a subasta pública el arrendamiento de fincas rústicas y en sus bases no contempla esta figura asociativa”, algo que consideraron “discriminatorio para con las mujeres”.

