La Lotería Nacional deja miles de euros con un primer premio en Aranda de Duero
El 97.207 fue vendido en el despacho receptor ubicado en el número 2 de la avenida de Burgos de la localidad arandina.
El sorteo de la Lotería Nacional celebrado en la noche de este jueves, 20 de noviembre, dejó parte de su primer premio, dotado con 300.000 euros al número, en la localidad burgalesa de Aranda de Duero.
En concreto, el 97.207 correspondiente al primer premio fue vendido en el despacho receptor 18.310 de Aranda de Duero, ubicado en el número 2 de la avenida de Burgos de la localidad arandina.
Además de en Aranda de Duero, el 97.207 también se vendió en Caudete (Albacete), Beniarrés (Alicante), Almería y Berja (Almería), Santander (Cantabria), Carboneras de Guadazaón (Cuenca), El Doctoral (Las Palmas), Madrid y Torrejón de Ardoz (Madrid), Nueva Andalucía (Málaga), Nonduermas (Murcia), Aldea Blanca (Santa Cruz de Tenerife) y Alginet (Valencia).