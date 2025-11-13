El primer premio de la Lotería Nacional sonríe a un pueblo segoviano y a una capital de Castilla y León

El Sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 13 de noviembre, ha dejado parte del primer premio en Castilla y León, en concreto en las provincias de Segovia y León.

El 57.296, con un premio de 300.000 euros al número, ha volado a León capital, en concreto a la administración ubicada en la calle Jaime Balmes, 6 y también a Segovia, al municipio de Chañe y a la administración situada en la calle Real, 11.

El segundo premio no ha tocado en la Comunidad y los reintegros han correspondido a los número 6,8 y 9.