El primer premio de la Lotería Nacional sonríe a un pueblo segoviano y a una capital de Castilla y León
Gracias al 57.296 con un premio de 300.000 euros al número.
Más información: Un premio de la Lotería Nacional deja miles de euros en Burgos
El Sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 13 de noviembre, ha dejado parte del primer premio en Castilla y León, en concreto en las provincias de Segovia y León.
El 57.296, con un premio de 300.000 euros al número, ha volado a León capital, en concreto a la administración ubicada en la calle Jaime Balmes, 6 y también a Segovia, al municipio de Chañe y a la administración situada en la calle Real, 11.
El segundo premio no ha tocado en la Comunidad y los reintegros han correspondido a los número 6,8 y 9.