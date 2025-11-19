Un pueblo de Valladolid se lleva un buen saco de billetes con el EuroMillones y mira a un bote histórico de 150 millones

El Sorteo del Euromillones de este martes, 18 de noviembre, no ha dejado acertantes de Primera Categoría (5+2) con lo que el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones del viernes, 21 de noviembre, un único acertante de primera categoría podría llevarse 150 millones de euros.

En España existen dos boletos acertantes de segunda categoría (5+1) que han sido validados en la administración de Loterías número 1 de Gernika (Bizkaia) y Pamplona (Navarra).

De tercera categoría (5+0) hay ocho acertantes que se van a llevar 21.410,75 euros. Uno de esos boletos se ha sellado en Íscar, concretamente en la calle Real, 79.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números 48-04-02-21-15, y las estrellas han sido el 12 y el 06.