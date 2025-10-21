Herido un ciclista de 16 años tras sufrir un accidente en Burgos

Un ciclista de 16 años de edad ha resultado herido este martes tras sufrir un accidente en la Avenida Casa de la Vega de Burgos, según ha informado el 112 de Castilla y León.

El Centro de Emergencias de la Comunidad ha recibido un aviso a las 14.34 horas que alertaba de la colisión entre un turismo y un ciclista en la citada avenida burgalesa. Según aseguraban, había un ciclista herido, un joven de 16 años que se quejaba de dolor en la cadera.

El 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Policía Local, a la Policía Nacional y a Emergencias de Sacyl.