Felipe VI y Mañueco animan al relevo generacional en el Congreso de la Empresa Familiar: "España os necesita"

El Rey Felipe VI y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, han animado este lunes al relevo generacional en el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, celebrado en Burgos. "España necesita vuestra labor, vuestro compromiso y vuestro buen hacer", ha señalado el monarca, durante su intervención en la inauguración del evento.

Felipe VI ha subrayado la necesidad de "seguir avanzando en la profesionalización, en la incorporación de buenas prácticas de gobernanza y en el relevo generacional" y ha recordado que tal día como hoy hace 22 años presidió la inauguración del VI Congreso Nacional en Córdoba y que, desde entonces, ha acudido "unas cuantas veces".

"Es un placer poder acompañaros nuevamente. En todo este tiempo las empresas han cambiado profundamente, las tecnologías, los modelos productivos, la forma de liderar, el comportamiento de los consumidores, pero hay algo que se ha mantenido igual, el deseo de proveer productos y servicios, de competir y generar riqueza, pero también un genuino afán de compartir y de construir juntos", ha señalado.

El Rey ha destacado la importancia de un Congreso que reúne "a las 600 empresas familiares más relevantes de España". "Intercambiáis experiencias e ideas y analizáis los retos que tenéis por delante. En Castilla y León representáis más del 92% del total y son muy parecidos a los datos a nivel nacional y reflejan claramente vuestra enorme relevancia económica y social en esta comunidad y en todo el territorio nacional", ha señalado.

Felipe VI ha subrayado que la historia de la empresa familiar "es la de personas comprometidas con un proyecto de vida que trasciende lo puramente tradicional".

"En vuestro origen se encuentran los valores por los que trabajáis y que configuran vuestra identidad, el destino os impulsa a avanzar. Las empresas familiares crecéis a un ritmo superior a las del resto del mercado, generáis más empleo y ofrecéis mayor formación a vuestros equipos, además de mantener una mayor estabilidad incluso en tiempos de cambio", ha insistido.

Y ha señalado su "impacto estructural sobre el territorio". "Creáis oportunidades, desarrollo local y, al mismo tiempo, os proyectáis hacia el exterior. Esa capacidad de crecer dentro y fuera de nuestras fronteras demuestra que el arraigo local y la proyección internacional no son incompatibles y se refuerzan", ha afirmado.

"Gratitud por 30 años de compromiso con España, por ser un pilar fundamental de nuestra economía y por ser origen y destino y un permanente presente en nuestro país. Os hago un ruego: no dejéis de hacer lo que hacéis y que lo hacéis tan bien, os necesitamos, España necesita vuestra labor, vuestro compromiso y vuestro buen hacer", ha zanjado.

El sostén de la "economía real"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha agradecido al Rey su presencia en la inauguración del Congreso y ha ensalzado a la empresa familiar. "Sois un ejemplo de esfuerzo, de compromiso con vuestra tierra, siempre apegados a ella con la cabeza y con el corazón para crear más actividad económica y más y mejor empleo", ha afirmado.

Y ha subrayado que "su actividad sustenta buena parte de la riqueza generada en España y en Castilla y León con un importante impacto directo".

En Castilla y León las empresas familiares son las que más aportan al valor añadido bruto regional de todo el país y entre las que más aportan al empleo, más de 15 puntos más por encima de la media nacional. Representáis el mayor grueso del tejido empresarial y trabajáis cada vez más de la mano de prácticas innovadoras tecnológicas que sirven para mejorar la competitividad y contribuís a la cohesión territorial con vuestras actividades en el medio rural", ha afirmado.

Mañueco ha destacado que "en un momento en el que predomina la política del ruido" en la Junta de Castilla y León están "en la gestión con ayudas directas, financiación, suelo industrial a bajo precio, apuesta por internacionalización e innovación, simplificación administrativa y apuesta por una fiscalidad moderada".

El presidente ha defendido el nuevo proyecto de presupuestos que "mira al futuro con responsabilidad y garantiza lo esencial: progreso, equilibrio y oportunidades de futuro, reforzando las partidas orientadas a empresas, pymes, trabajadores autónomos".

"Unos presupuestos que contemplan cerca de 450 millones de inversión para el fomento del empleo, incluyendo 30 millones para los autónomos para compensar la subida estatal de las cuotas, 270 millones de euros para creación de empresas, competitividad e internacionalización, 125 para suelo industrial y 475 para I+D+i. Son unos presupuestos que son buena prueba del compromiso con esta tierra, somos de hacer menos ruido y ofrecer más resultados", ha añadido.

Mañueco ha destacado que Castilla y León "funciona". "Brindamos estabilidad con políticas que acompañan a los que arriesgáis y sostenéis la economía real. Con vosotros y de vuestra mano vamos a seguir impulsando el plan de crecimiento innovador para pymes, seguimos apostando por la colaboración público-privada y de la mano de las univ queremos que se ofrezca mejores oportunidades a los jóvenes y que haya talento al servicio de las empresas", ha señalado.

Y ha recordado que este trabajo está permitiendo "que crezcan el PIB y las exportaciones por encima de la media de España" y que la Comunidad tenga "cifras récord de empleo". "La Junta está a vuestro lado para honrar y multiplicar vuestro esfuerzo y el de las mujeres y los hombres que mantenéis en pie la esperanza de esta tierra", ha zanjado.