El Rey Felipe VI se subirá al "coche del futuro" en una visita muy especial a Burgos

El Rey Felipe VI visitará el próximo lunes 20 de octubre la sede central de Antolin en Burgos con motivo de los actos conmemorativos del 75º aniversario de la empresa. Allí, el monarca será recibido por el presidente de la compañía, Ernesto Antolin; la vicepresidenta, Emma Antolin; y la consejera delegada, Cristina Blanco.

Durante su recorrido por las instalaciones, el Rey conocerá las últimas novedades en producto e innovación desarrolladas por Antolin. También se familiarizará con las soluciones tecnológicas que la compañía está impulsando para el interior del "vehículo del futuro".

Según fuentes de la empresa, se trata de "una oportunidad única para mostrar la apuesta por la tecnología y la sostenibilidad en el sector del automóvil".

Antolin, referente mundial en el diseño y fabricación de componentes para el interior del automóvil, cuenta con presencia en 23 países y cerca de 20.000 empleados. Su expansión internacional y su compromiso con la innovación le han consolidado como líder del sector. La compañía destaca por integrar materiales sostenibles y soluciones de alta tecnología en sus productos.

La visita contará con la presencia de diversas autoridades. Entre ellas estarán el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán; y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala. Según fuentes oficiales, la asistencia de estas autoridades subraya la importancia de la empresa para la economía regional y nacional.

El acto en Burgos se convierte para el Grupo Antolin en un reconocimiento al esfuerzo de la compañía por mantenerse a la vanguardia del sector automovilístico y en un homenaje a su trayectoria durante siete décadas y media.

La visita del Rey simboliza para la histórica empresa burgalesa "el apoyo institucional a la innovación, el empleo y la proyección internacional de la industria española".

El monarca vuelve a Castilla y León tras su visita este verano a Zamora y León, tras los graves incendios forestales que arrasaron ambas provincias. Cabe recordar que tanto él como Letizia se mostraron muy afectados por lo ocurrido en la comarca de Sanabria y Las Médulas en El Bierzo.