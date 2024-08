Respiro para el incendio de Monterrubio de la Demanda en Burgos: ya no existe peligro para las personas

El incendio declarado ayer en Monterrubio de la Demanda (Burgos) bajó hoy, sobre las 8,30 horas, a nivel 0 al no existir peligro para las personas y bienes. Además, la Junta de Castilla y León aseguró que los medios aéreos y terrestres asignados permitirán controlar el fuego.

Beatriz Cabeza, directora Técnica de extinción, ha reconocido que a las siete de la mañana de este viernes, los fuegos “están estabilizados, aunque han aparecido pequeños focos fuera de lo quemado, se han apagado pero todavía no se puede dar por extinguido”.

El delegado territorial de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, señaló que la evolución del incendio era “favorable” y no esperaban más complicaciones, pese a las condiciones meteorológicas de calor que se preveían para las próximas horas. Asimismo explicó que no había riesgo para la población, por lo que no se barajaba la opción de evacuar a los vecinos.

Según informó Medio Ambiente, el fuego comenzó a las 14.36 horas del jueves, y se declaró de nivel 1 debido a la previsión de afección a masas arboladas de más de 30 hectáreas y tardar más de 12 horas para su control.