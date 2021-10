Gómez Barahona :“La Universidad Isabel I presta un servicio público a coste cero”

El rector de la Universidad Isabel I destacó en el Acto de Apertura del curso 2021-2022, que la institución académica online presta ‘un servicio público a coste cero para la sociedad con un gran esfuerzo y la máxima eficiencia en el gasto’. La Universidad quiere contribuir al desarrollo económico y social de su entorno con la oferta académica, que cada año se incrementa y ya cuenta este año con 12 grados, 18 másteres, además de las 30 titulaciones propias y los cursos de posgrado. Pero también, ‘aportando a la ciudad de Burgos riqueza con un campus 100% digital y sostenible, que además de generar riqueza y puestos de trabajo, que atrae talento altamente cualificado, rehabilita un edificio histórico del centro de la ciudad con la ampliación del ala oeste durante este curso sin ningún coste para las arcas públicas’, añadió Alberto Gómez Barahona en su discurso inaugural.

El rector ha destacado que el porcentaje de matrículas se ha incrementado en un 15% respecto al curso anterior, lo que define la fortaleza de la institución, que cada curso cuenta con un mayor número de alumnos.

Alberto Gómez Barahona ha apelado a las emociones para subrayar la normalidad del pasado curso académico ya que, a pesar de la pandemia, no se produjo ningún brote en la Universidad Isabel I. En este sentido, el rector ha defendido la enseñanza digital de la academia que se ha demostrado su fortaleza en el último año gracias a las infraestructuras tecnológicas, el modelo tecnopedagógico, los contenidos digitales o un profesorado con experiencia en formación y tutorización online. Para Gómez Barahona, no se ha paralizado tampoco la investigación en la Universidad Isabel I, aunque ha lamentado que en muchas convocatorias públicas no se permita el acceso a las instituciones privadas en este apartado.

Así mismo, ha señalado que esta crisis ha generado oportunidades al descubrir la bondad de la tecnología, que ha permitido ampliar las capacidades y relaciones humanas, permitiendo que muchos falsos mitos sobre la educación digital cayeran; ‘la tecnología ha permitido que las modalidades de formación presencial, online e híbrida sean equiparables y en todas ellas se pueda trabajar con total normalidad’.

Memoria académica

Durante su intervención, José Antonio Gaite Pindado, secretario general de la Universidad Isabel I, ha expuesto la memoria académica de los cursos 19/20 y 20/21, repasando los principales hitos académicos de los dos últimos años, ya que este acto se suspendió en 2020 debido a la pandemia. El secretario de la Universidad destacó que las ‘titulaciones aumentan cada curso gracias a la calidad de la enseñanza online, la apuesta por la transformación digital del conocimiento y la investigación en los ámbitos de la salud’.

José Antonio Gaite resaltó las novedades que se han puesto en marcha en los últimos meses como el Programa Alumni, para los egresados que buscan fortalecer sus lazos con la comunidad universitaria; el Observatorio de Igualdad, la Unidad de Accesibilidad para la Diversidad o el Servicio de Atención Psicológica, entre otros. También destacó la creación de la Oficina de Apoyo a la Investigación y Transferencia de Resultados (OTRI), y el tercer premio obtenido en el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa TCUE 2020.

La lección magistral corrió a cargo de Marcos Terradillos Bernal, director del Máster en Divulgación Científica de la Universidad Isabel I, quien ofreció una disertación sobre la evolución del ser humano, bajo el título ‘El mono sapiens’ en la que consideró que para mejorar la sociedad en la que vivimos ‘debemos pensar como especie y no solo como individuos competitivos’. A través de los divulgadores científicos, explicó Terradillos, ‘la sociedad puede desarrollar el pensamiento crítico y el conocimiento científico para ser homo sapiens y no mono sapiens’ para luchar contra las fake news y la brecha digital.

La Universidad Isabel I en números

El pasado curso, marcado por la pandemia de la Covid-19, 23.051 alumnos se examinaron a través de una plataforma online cumpliendo las estrictas medidas de seguridad y calidad. Todo ello gracias al equipo humano de la Universidad, formado por 695 personas, de las cuales 558 corresponden al Personal Docente Investigador (PDI), siendo el 82% doctores y el 43% de ellos, doctor acreditado. Mientras, el Personal de Administración y Servicios (PAS) está formado por 137 trabajadores. La Universidad apuesta por la igualdad de género y el empleo joven con un 52,80% de mujeres en plantilla y siendo un 60% de sus trabajadores menor de 40 años.

La calidad de la enseñanza

El grado de satisfacción de los alumnos es de un 8,25 sobre 10, según las encuestas elaboradas por los propios alumnos. Y la tasa global de éxito, en cuanto a las tasas de aprovechamiento y empleabilidad, ronda el 96%. Este dato contrasta con una tasa de abandono del 15%, cifra muy por debajo de la media nacional (de 34%, según el Informe de Datos y Cifras del Sistema Universitario Español). Por su parte, la tasa de empleabilidad alcanza el 91% para los egresados a tiempo completo, con una base de cotización media de 31.102€, ocupando el séptimo puesto a nivel nacional y el segundo mejor de Castilla y León, según un estudio de la UCAV.

Programas de investigación

La OTRI atiende a 7 grupos de investigación, de los que 4 se han formado este curso. Los investigadores se consolidan en las Becas `La Caixa’ y Fundación Caja de Burgos, con 4 proyectos y una dotación de 100.000 euros en tres anualidades. A ellos se suman los 24 proyectos de investigación dentro del plan financiado por la Universidad.

A nivel autonómico, y gracias al Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa TCUE, se desarrollan 7 nuevas actividades. Y con el Observatorio de Innovación y Emprendimiento Isabel I, se desarrollan 3 prototipos y 2 pruebas de concepto. A nivel estatal, la Universidad Isabel I participa en 5 proyectos en colaboración con otras universidades.

