Una mujer herida tras ser atropellada por un turismo en Ávila

Una mujer ha resultado herida este lunes por la mañana tras ser atropellada por un turismo en la ciudad de Ávila.

El 112 de Castilla y León ha sido informado a las 08:51 horas del atropello de un vehículo a una mujer a la altura del número 94 de la Avenida Madrid, en la capital abulense. El 112 ha dado aviso a la Policía Local de Ávila, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Los servicios de emergencia se encuentran trabajando en el lugar del atropello.