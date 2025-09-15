Herido un hombre tras ser atropellado por un vehículo en León

Un hombre de 51 años ha resultado herido tras ser atropellado por un vehículo en la madrugada de este lunes en la ciudad de León.

El 112 Castilla y León ha sido informado a las 06:50 horas del atropello de un turismo a un hombre en la calle Alcalde Miguel Castaño, al lado del KFC, en León capital. Se ha informado a la Policía Local, Nacional y a Sacyl que ha movilizado una UVI móvil.

La víctima ha sido trasladada tras el atropello en la UVI móvil al centro hospitalario de la capital leonesa.