Detenido por robar y arremeter contra un vigilante en un escenario de Las Moreras en Valladolid

Varios agentes de la Policía Nacional han detenido a primera hora de la mañana de este sábado a un hombre por robar y arremeter contra un vigilante en un escenario de Las Moreras en Valladolid.

Una dotación de Policía Nacional uniformada se encontraba muy próxima a la zona de la Playa de las Moreras, realizando labores preventivas de seguridad ciudadana y en previsión de la comisión de delitos, prestando especial atención a zonas de gran afluencia de personas, con motivo de las fiestas patronales de Valladolid.

La sala Cimacc 091 comisionó a esta dotación para dirigirse al escenario montado para actuaciones en el paseo Marcelino Martín el Catarro donde, al parecer, dos vigilantes tenían retenido a un hombre por robo.

A su llegada, los agentes se entrevistaron con dos vigilantes que les relataron cómo habían sorprendido en el interior de una zona acotada, que estaba perfectamente cerrada al público, a un hombre, quien había accedido forzando unas vallas y estaba sustrayendo paquetes de bebidas.

Al verse sorprendido el hombre, arremetió contra uno de los vigilantes intentando huir sin conseguirlo, siendo reducido por los dos empleados de seguridad.

Los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia, trasladándolo a dependencias policiales para su custodia, hasta que ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.