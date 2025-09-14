Una joven de 19 años resulta herida tras ser atropellada en el centro de Valladolid
Una joven de 19 años ha resultado herida este domingo por la mañana tras ser atropellada en el centro de Valladolid.
El 112 Castilla y León ha recibido llamadas a las 7:10 horas de la mañana que informaban de un atropello a la altura del número 20 del Paseo Zorrilla de Valladolid e indicaban que había una joven herida, que el Cuerpo Nacional de Policía se encontraba en el lugar y solicitaban asistencia sanitaria.
El 112 ha dado aviso a la Policía Local y a Sacyl. La herida, una joven de 19 años, ha sido atendida por una UVI móvil y trasladada, después, en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Clínico de Valladolid.