Herido un hombre tras salirse de la vía su vehículo en Villares de la Reina

Un hombre de 52 años ha resultado herido este domingo por la mañana tras salirse de la vía su vehículo en el municipio salmantino de Villares de la Reina.

El accidente ha tenido lugar a las 7:55 horas de la mañana en el kilómetro 237 de la A-62, en sentido Salamanca, en la localidad de Villares de la Reina, donde un turismo se ha salido de la vía contra la mediana.

El 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, que a su llegada ha solicitado asistencia para un hombre con dolor en la espalda. Sacyl ha enviado una ambulancia de soporte vital básico, que ha trasladado al herido, de 52 años, al hospital de Salamanca.