Una mujer hospitalizada con quemaduras tras un incendio en su vivienda de Salamanca

Una mujer de 65 años ha sido hospitalizada con quemaduras este viernes por la noche tras producirse un incendio en su vivienda de la ciudad de Salamanca.

El 112 de Castilla y León ha recibido varias llamadas a las 22:18 horas por un incendio en una vivienda de la calle Imperial de la capital salmantina, que indicaban que había fuego en la cocina y solicitaban asistencia para una mujer con quemaduras.

El 112 ha avisado a la Policía Local, Bomberos y a Sacyl, que ha enviado una UVI móvil. Finalmente, se ha trasladado a la mujer herida al hospital de Salamanca y los Bomberos han confirmado que han terminado de extinguir el incendio en la vivienda.