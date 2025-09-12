Expulsan de España a un extranjero que entró en una comisaría de Policía con un hacha: diez años sin volver

Imagen de la comisaría de la Policía Nacional en Palencia Imagen: Google Maps

La Policía Nacional ha informado, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León que ha conseguido expulsar a su país de origen a un ciudadano extranjero que antes de ingresar en prisión había protagonizado múltiples incidentes en Palencia.

Los agentes cuentan que en el año 2023 era frecuente verle por las “las calles de la ciudad profiriendo gritos y golpeando el mobiliario urbano” manifestando que “no tenía donde quedarse y que quería volver a su país”.

Llegó incluso, apuntan las mismas fuentes, a amenazar a una camarera marroquí con expresiones “racistas y amenazas de muerte”.

“Se trata de un hombre joven con problemas psiquiátricos y con antecedentes por robo con fuerza, lesiones, malos tratos en el ámbito familiar, estafa, resistencia y desobediencia, atentado a agentes de autoridad y quebrantamientos de condena”, aseguran desde la Policía Nacional.

Añaden que está “diagnosticado de trastorno de personalidad” y que “mantenía una conducta antisocial sin empatía ni sentimientos hacia las personas” siéndole “indiferente por tanto las consecuencias de su conducta”.

Un hacha en una comisaría de Policía

Una mañana de octubre de 2023 “consiguió entrar en la Comisaría de la Policía Nacional de la Avenida de Simón Nieto con un hacha oculta en el interior de su chaqueta” para “esgrimirla posteriormente manifestando que “quería ver al juez y estaba dispuesto a hacer de todo para conseguirlo”.

Inmediatamente fue controlado, reducido y detenido por el funcionario que en ese momento se encontraba en el control de entrada.

Como consecuencia de su acción, el juez ordenó su ingreso en prisión sin fianza, y posteriormente condenado.

Ha estado ingresado hasta que la Brigada de Extranjería de esta Comisaría Provincial consigue documentarle para ponerle de camino hacia el país del que es natural, prohibiéndole su regreso por el tiempo máximo que permite la legislación española