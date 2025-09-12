Cuatro detenidos, uno en Burgos, por robar vehículos en Italia para su venta fraudulenta en España

La Guardia Civil ha desarticulado una red que robaba y manipulaba vehículos para después venderlos de manera fraudulenta. Cuatro personas han sido detenidas, una en Burgos y las otras tres en Córdoba. Se les acusa de los delitos de falsedad documental y estafa.

Se han recuperado 4 turismos que fueron robados en Italia. Los trasladaban hasta España donde se les cambiaban las matrículas y se les generaba documentación falsa para dar sensación de legalidad.

El trabajo de recuperación de los agentes permitió reconstruir el recorrido de los coches y localizar a las personas implicadas en la estafa. Esta trama internacional continúa abierta y las fuerzas de seguridad no descartan que pueda haber nuevas detenciones.

Operación iniciada en Burgos

Las investigaciones sobre esta red delictiva comenzaron hace unos meses en la provincia de Burgos. Las fuerzas de seguridad detectaron varios vehículos cuyas matrículas no coincidían con el número de bastidor registrado.

La operación ha estado a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos que siguió la pista de los vehículos sospechosos. Estas pesquisas terminaron en el registro de un domicilio y dos cocheras de la provincia burgalesa donde se localizaron tres vehículos sin matricular, cuatro juegos de matrículas dobladas y documentación de turismos extranjeros.

Además, esta primera fase permitió la detención de un hombre de 47 años. Está acusado de los delitos de falsedad de documento público, receptación y estafa.

El análisis de todo lo encontrado en estos registros facilitó una segunda fase llevada a cabo en la provincia de Córdoba. Allí fueron detenidas tres personas más que serían los encargados de la compraventa fraudulenta de los vehículos.

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Burgos es el encargado de dirigir el procedimiento.