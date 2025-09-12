Acoge en su casa de Zaratán a un joven vulnerable y le estafa 22.500 euros: hasta pidió un crédito a su nombre

La historia destapada en Zaratán tiene un trasfondo especialmente doloroso: un joven en situación de vulnerabilidad, acogido en una vivienda que debía ser refugio, se convirtió en la víctima de una estafa que alcanzó los 22.500 euros.

Los padres del chico, residentes en Almansa (Albacete), enviaban dinero de manera periódica convencidos de que serviría para cubrir las necesidades de su hijo. Confiaban en la persona que lo había acogido en Valladolid y pensaban que cada transferencia se transformaba en comida, ropa o techo seguro. La realidad era bien distinta.

La pareja denunció los hechos a la Guardia Civil, que puso en marcha la Operación Almansa y constató que los fondos no se utilizaban para su manutención. El supuesto cuidador destinaba el dinero a fines propios y llegó a dar un paso más: solicitó un crédito a nombre del joven, hipotecando todavía más su futuro.

El engaño se completó con el impago del alquiler de la vivienda, lo que derivó en un lanzamiento del inmueble. La suma del perjuicio económico ascendió a 22.500 euros.

El presunto autor ha sido detenido por un delito de apropiación indebida y las diligencias han pasado ya al Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.