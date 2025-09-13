Tira al suelo y arrastra varios metros a una mujer para robarle el bolso en Valladolid

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido en la noche del viernes, 12 de septiembre, a un hombre por un presunto delito de robo con violencia.

Varias unidades se han desplazado a la calle Huelgas tras una llamada del 112 en la que una mujer de avanzada edad pidió ayuda tras haber sido víctima de un robo.

Los agentes se trasladaron a la zona. Hablaron con la mujer, que estaba en un gran estado de nerviosismo y agitada, y les relató que iba paseando cuando un hombre, que venía de frente, le agarró el bolso y mediante un tirón intentó arrebatárselo.

La mujer cayó al suelo. El individuo la arrastró unos metros para hacerse con el bolso. Motivo por el cual, la víctima tenía heridas en el codo y rodilla izquierdas por la caída.

Pese a arrastrar a la víctima, el hombre no pudo hacerse con el bolso y se dio a la fuga al ser increpado por varios testigos que observaron los hechos.

Tanto la víctima como las personas que lo presenciaron dieron datos a los agentes. Poco después, pudieron localizar al autor en la zona. Por este motivo, procedieron a su detención por un delito de robo con violencia y lo trasladaron a dependencias policiales.

En todo momento, tal y como informan fuentes policiales, se encontraba "muy violento y agitado" hacia los agentes. La víctima manifestó su deseo de volver al domicilio para tranquilizarse e interponer, posteriormente, la denuncia por lo sucedido.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.