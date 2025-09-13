Un hombre se queda inconsciente al caer de su moto tratando de evitar a un vehículo en un cruce de Ponferrada

Un hombre se ha quedado inconsciente tras sufrir un accidente con su moto en Ponferrada. El suceso, según han informado fuentes del 112, ha tenido lugar a las 17:15 horas.

La sala de emergencias ha recibido varias llamadas alertando del accidente que se producía en el cruce de la Travesía con la Calle de la Estación.

Los alertantes indicaban que el motorista se había caído al intentar evitar a un turismo en el cruce y se encontraba herido. En un primer momento, el hombre estaba inconsciente.

Posteriormente, ha logrado recuperar la consciencia e informaban de que presentaba heridas en la cara y en las manos. Hasta el lugar, se ha trasladado la Policía Local y el 112 ha dado aviso a Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y equipo sanitario del centro de salud.