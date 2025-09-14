Los Bomberos sofocan un incendio que amenazó varias viviendas en San Juan de Paluezas

Los Bomberos del Ayuntamiento de Ponferrada han acudido en la tarde de este domingo a la localidad de San Juan de Paluezas requeridos por los medios de extinción forestal, tras un incendio declarado en la carretera de Borrenes, con el objetivo de proteger el pueblo.

El fuego avanzaba en dirección a las casas amenazando varias viviendas, pero tras dos horas de intervención conjunta, en un dispositivo auxiliado por un helicóptero, se ha dado por controlado y finalmente ninguna se ha visto afectada.