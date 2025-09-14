Heridos tres jóvenes, uno de ellos menor, tras chocar contra un puente con su vehículo en Las Omañas

Tres jóvenes de 17, 19 y 20 años han resultado heridos en la madrugada de este domingo tras chocar contra un puente con su vehículo en la localidad leonesa de Las Omañas.

El suceso ha ocurrido a las 4:45 horas y el Servicio de Emergencias 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl. Los tres jóvenes han sido trasladados en dos ambulancias de soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de León.