Heridos tres jóvenes, uno de ellos menor, tras chocar contra un puente con su vehículo en Las Omañas
Las víctimas han sido trasladadas en dos ambulancias de soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de León.
Más sucesos: Una joven de 19 años resulta herida tras ser atropellada en el centro de Valladolid
Noticias relacionadas
Tres jóvenes de 17, 19 y 20 años han resultado heridos en la madrugada de este domingo tras chocar contra un puente con su vehículo en la localidad leonesa de Las Omañas.
El suceso ha ocurrido a las 4:45 horas y el Servicio de Emergencias 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl. Los tres jóvenes han sido trasladados en dos ambulancias de soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de León.