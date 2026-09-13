Radiografía del acoso escolar en Castilla y León: 112 casos confirmados, 24 ciberacosos y 5.659 mediaciones

Vuelta al cole en Soria, en septiembre de 2025 Concha Ortega ICAL

Los centros educativos de Castilla y León confirmaron durante el curso 2025-2026 un total de 112 situaciones de acoso escolar, lo que representa aproximadamente el 0,03% del alumnado de la Comunidad.

En total, 349.168 alumnos están incluidos en los datos de convivencia escolar registrados por la Consejería de Educación.

Los centros activaron a lo largo del curso 1.108 protocolos ante posibles casos de acoso. Tras analizar cada una de estas situaciones, solo 112 terminaron siendo confirmadas como acoso escolar.

Esto significa que aproximadamente nueve de cada diez protocolos abiertos no acabaron siendo considerados casos de acoso, según los datos de la aplicación CONV, utilizada por los centros para registrar las incidencias relacionadas con la convivencia.

La cifra supone un ligero incremento respecto al curso anterior. El porcentaje de alumnado afectado por casos de acoso confirmados pasa del 0,02% al 0,03%.

También aumenta ligeramente el ciberacoso. Durante el último curso se confirmaron 24 casos, que representan el 0,006% del alumnado, frente al 0,005% del curso anterior.

Más de 5.600 procesos de mediación

Los datos de la Junta reflejan, al mismo tiempo, una situación estable en los principales indicadores de convivencia escolar.

El alumnado que registró alguna incidencia representa el 4,54% del total. Por su parte, el alumnado reincidente supone el 1,63% y el multirreincidente, el 0,82%.

Ambos indicadores bajan ligeramente respecto al curso anterior, cuando alcanzaron el 1,64% y el 0,84%, respectivamente.

La Consejería de Educación apuesta por combinar la detección temprana de los conflictos con medidas de prevención, mediación y reeducación.

Durante el curso pasado se llevaron a cabo 5.659 procesos de mediación y acuerdos reeducativos, destinados a implicar al alumnado en la resolución de los conflictos y en la modificación de conductas.

A estas actuaciones se sumaron 10.335 iniciativas para mejorar la convivencia en los centros. Entre ellas figuran proyectos, actividades tutoriales, cursos y talleres, campañas, jornadas, charlas y escuelas de madres y padres.

Formación para alumnos y profesores

La formación constituye también una de las líneas de actuación de la Junta.

Hasta junio de 2026 se desarrollaron 86 cursos relacionados con la mediación y la ayuda entre iguales. En ellos participaron de forma acumulada 1.006 centros, 7.003 alumnos y 1.825 docentes.

La información procede de la aplicación CONV, implantada en los centros educativos de Castilla y León desde el curso 2006-2007. En el último ejercicio han aportado datos 1.063 centros.

La Consejería de Educación defiende que la apertura de protocolos ante cualquier indicio permite analizar las situaciones desde sus primeras fases y adoptar medidas antes de que los conflictos puedan agravarse.

El objetivo es reforzar la prevención y garantizar entornos educativos seguros y positivos, con herramientas dirigidas a centros, profesores, alumnos y familias para detectar y abordar los problemas de convivencia.