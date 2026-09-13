La Junta pone en marcha su ‘Kit de Autónomos’: bono de 300 euros, más ayudas y relevo generacional

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de ATA Castilla y León Cedida

La Junta de Castilla y León prepara un nuevo paquete de medidas para apoyar a los trabajadores autónomos de la Comunidad y garantizar la continuidad de sus negocios, especialmente en el medio rural.

El denominado ‘Kit de Autónomos’ será una de las principales apuestas del Gobierno autonómico durante esta legislatura e incluirá nuevas ayudas y el refuerzo de programas ya existentes.

Así se lo ha trasladado el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a representantes de ATA Castilla y León, encabezados por su presidenta, Leticia Mingueza, durante una reunión de trabajo en la que ambas partes han acordado mantener abiertas las vías de colaboración.

Entre las medidas anunciadas destaca el Bono Autónomos, dotado con 300 euros, junto con la ampliación del programa Consolidacyl hasta los 24 meses.

El nuevo paquete contempla además el Bono Recupera-T, destinado a compensar las pérdidas que puedan sufrir los trabajadores por cuenta propia durante los periodos de baja laboral, y el refuerzo de Relevacyl, diseñado para favorecer la continuidad de negocios viables.

Precisamente, el relevo generacional ocupó buena parte del encuentro. La falta de continuidad de pequeños negocios se ha convertido en uno de los desafíos para el trabajo autónomo en Castilla y León, especialmente en los municipios rurales.

La jubilación de sus propietarios puede poner en riesgo la supervivencia de establecimientos que, más allá de su actividad económica, cumplen una función esencial en muchos pueblos al mantener empleo y servicios de proximidad.

En este contexto, la Junta pretende reforzar las herramientas destinadas a facilitar el traspaso de negocios viables y evitar que establecimientos con actividad y posibilidades de futuro terminen cerrando por falta de relevo.

La reunión sirvió también para sentar las bases de nuevas líneas de colaboración entre la Consejería y ATA Castilla y León, con el objetivo de que las futuras políticas dirigidas a los autónomos respondan a las necesidades concretas del colectivo.

Más de 2.500 autónomos asociados en Castilla y León

En el encuentro participaron, además de Suárez-Quiñones y Mingueza, la viceconsejera de Dinamización Industrial y Laboral, Mar Sancho Sanz; la directora general de Economía Social y Autónomos, María Dolores Borén Alfaro.

El secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), José Luis Perea Blanquer; y la vicepresidenta nacional de ATA, Susana Romero.

ATA Castilla y León, constituida en 2004, cuenta actualmente con más de 2.500 afiliados y presencia en las nueve provincias de la Comunidad.

La organización forma parte de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y desarrolla labores de representación, asesoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores por cuenta propia.